FC Nantes : Der Zakarian évoque ses retrouvailles avec le FCN

Publié par Ange A. le 28 janvier 2022 à 03:43

Ancien entraîneur du FC Nantes, Michel Der Zakarian s’est exprimé à la veille de son retour à La Beaujoire en Coupe de France.

Michel Der Zakarian de retour à La Beaujoire ce vendredi

Neuvième de Ligue 1, le FC Nantes reste engagé en Coupe de France. Les Canaris reçoivent d’ailleurs le Stade Brestois ce vendredi en huitièmes de finale de la compétition. Il s’agira d’un retour de Michel Der Zakarian à La Beaujoire. Le technicien de 58 ans a entraîné Nantes entre 2007 et 2008 avant une nouvelle pige de 2012 à 2016. Aujourd’hui sur le banc de Brest, l’Arménien ne compte pas faire de cadeau au FCN. Surtout qu’il reste sur une défaite face aux Jaune et vert d’Antoine Kombouaré. Le club finistérien s’était incliné (3-1) contre le FCN lors de sa dernière venue à La Beaujoire. C’était lors de la 7e journée du championnat.

Der Zakarian revanchard contre le FC Nantes

C’est donc avec un sentiment de revanche que l’entraîneur du SB29 aborde ce huitième de finale. En conférence de presse, il est revenu sur les erreurs commises et à ne pas répéter contre le FC Nantes. « On avait fait un mauvais match. On était mal positionné à la perte du ballon, on s’était fait transpercer trois fois. Il faudra être plus rigoureux dans nos attaques, mieux gérer les pertes de balles et mieux défendre », a indiqué le coach du Stade Brestois. Contre Nantes, il s’attend à plus d’application de ses poulains pour filer en quarts de finale. « On a envie d’exister, de poursuivre notre parcours. À nous de faire un gros match, contre une équipe qui est en forme, qui marque beaucoup de buts à domicile. À nous d’être solide, mais aussi de leur faire mal, car on en a les moyens », a poursuivi Michel Der Zakarian. Reste maintenant à confirmer cette volonté.