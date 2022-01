OM : Jorge Sampaoli reçoit une mauvaise nouvelle de la CAN

Publié par Ange A. le 28 janvier 2022 à 08:13

L’ OM a libéré deux internationaux sénégalais pour la CAN 2021. Une mauvaise nouvelle vient de tomber au sujet de l’un d’eux.

Une mauvaise nouvelle de la CAN pour l’ OM

L’Olympique de Marseille a libéré Pape Gueye et Bamba Dieng cet hiver pour disputer la CAN 2021. Le milieu de terrain et l’avant-centre de l’ OM défendent tous les deux les couleurs du Sénégal. Les Lions de la Téranga affrontent la Guinée Équatoriale dimanche pour une place en demi-finale de la compétition. À quelques jours de ce choc, les nouvelles ne sont pas bonnes concernant le jeune attaquant sénégalais. La presse locale rapporte en effet que Bamba Dieng s’est blessé à l’entraînement. Le portail Galsenfoot.com indique que l’attaquant olympien a reçu un coup au genou mercredi. Contraint d’utiliser des béquilles, il n’a pas pris part à la séance d’entraînement de jeudi.

Juste une petite frayeur pour Bamba Dieng ?

Pour le directeur technique de la sélection sénégalaise, Bamba Dieng devrait être apte pour le choc contre la Guinée Équatoriale. Mayacine Mar assure notamment que le staff médical des Lions a voulu préserver l’attaquant de l’Olympique de Marseille. « Il n’y a rien de méchant avec lui, il sera disponible », a assuré le responsable sénégalais lors d’un point de presse. Auteur de belles performances avec l’ OM en début de saison, Bamba Dieng a été convoqué pour la première fois par Aliou Cissé en octobre. Il a signé sa première réalisation avec le Sénégal mardi lors de la victoire en huitième de finale contre le Cap-Vert (2-0). À ce jour, il compte déjà 6 apparitions chez les Lions. Avant son départ pour le Cameroun, pays hôte de la CAN, Dieng avait marqué 4 buts et délivré une passe décisive en 20 rencontres avec le club phocéen.