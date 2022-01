PSG Mercato : OL, Ander Herrera répond en personne à Aulas !

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2022 à 09:13

Alors que Bruno Guimarães serait proche de Newcastle, l’OL aurait approché pour le PSG pour Ander Herrera. La réponse du joueur n’a pas tardé.

L’OL sollicite le prêt d' Ander Herrera

Les discussions entre les dirigeants de l’Olympique Lyonnais et leurs homologues de Newcastle United auraient abouti à un accord pour le transfert de Bruno Guimarães. Arrivé en janvier 2020 contre une enveloppe de 20 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain de l’Athletico Paranaenseé devrait rapporter une belle plus-value à l’OL puisque les médias anglais évoquent un deal à hauteur de 52 millions d’euros pour le joueur de 24 ans.

En attendant l’officialisation de cette opération, Jean-Michel Aulas s’activerait déjà en coulisses afin de mettre la main sur un élément capable de tenir le rôle de Bruno Guimarães au sein de l’effectif de Peter Bosz. D’après les informations de Footmercato, si la piste du milieu de terrain du Stade Brestois, Romain Faivre (23 ans) a été annoncée dès les premières heures de l’accord entre Lyon et Newcastle pour Guimarães, la priorité des Gones serait de parvenir à convaincre le Paris Saint-Germain de leur céder Ander Herrera pour le reste de la saison.

Et d’après le journaliste Santi Aouna, la direction parisienne ne serait pas contre l’idée, par contre le principal concerné ne semble pas disposé à changer d’air maintenant. « L’OL aimerait bien se faire prêter l’international espagnol jusqu’à la fin de saison pour compenser le possible départ de Guimarães. Le PSG n’est pas contre le départ de son joueur, mais Ander Herrera se sent très bien à Paris et n’a pas spécialement envie de quitter le club de la capitale », indique le spécialiste mercato du portail sportif. Une tendance clairement confirmée par Ander Herrera lui-même.

PSG Mercato : Herrera démonte une « Fake news »

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Ander Herrera est heureux au Paris Saint-Germain et ne songe pas à un départ sur ce mercato hivernal. Même s’il n’est pas un premier choix dans la composition de Mauricio Pochettino, l’ancien joueur de Manchester United apprécie son rôle dans la rotation instaurée par l’entraîneur argentin.

Alors que son nom a été associé à l’Olympique Lyonnais en vue de la succession de Bruno Guimarães, l’international espagnol de 32 ans a dénoncé une « Fake News » sur les réseaux sociaux. Mais le coéquipier de Lionel Messi a ensuite supprimé sa story Instagram dans la soirée. Herrera aurait-il finalement changé d’avis et envisagerait-il un départ du Paris SG d’ici le 31 janvier à minuit ?

Affaire à suivre…