ASSE Mercato : La raison de l’échec d'une piste connue en L1

Publié par ALEXIS le 28 janvier 2022 à 09:43

Enzo Crivelli aurait ou être l’attaquant de pointe tant recherché par l’ ASSE, mais l’intérêt des Verts s’est vite évanoui à cause d’un souci physique.

ASSE : La piste Crivelli abandonnée à cause d’un souci physique !

En quête d’un avant-centre décisif, l’ ASSE s’est vu proposer les services d’Enzo Crivelli cet hiver. Le profil de l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux plaisait bien au board stéphanois, mais la piste a été refroidie rapidement. L’AS Saint-Étienne a été informé d'un problème physique de l’attaquant d’Antalyaspor (Turquie) et a dû abandonner le dossier selon les informations du quotidien Le Progrès.

Ayant déjà vécu un gros couac avec Anthony Modeste, lors de son prêt du FC Cologne entre janvier et mai 2021, l’ ASSE n’a pas voulu prendre de risque avec Enzo Crivelli, qui est passé plus d’une fois à l’infirmerie du club turc cette saison. Notons qu’il a manqué 11 matchs toutes compétitions confondues, dont 7 consécutifs en championnat entre fin octobre et décembre dernier, en raison d’une longue blessure.

Enzo Crivelli, une grosse expérience en Ligue 1

Enzo Crivelli (26 ans) est en effet un joueur d’Istanbul Başakşehir FK, mais il est prêté à Antalyaspor jusqu’à la fin de la saison actuelle. Une fin d’exercice qui coïncide également avec la fin du contrat du joueur proposé à l’ ASSE. Ce dernier à l’avantage de bien connaître le championnat français, car il a joué au SC Bastia (2016-2017), au Angers SCO (2017-2018) et au Stade Malherne de Caen (2019-2019), après Bordeaux (2012-2015) son club formateur.

L’AS Saint-Étienne n’a plus que trois jours, avant la fermeture du mercato hivernal, pour trouver le grand attaquant tant recherché pour aider les Verts à se maintenir en Ligue 1. En effet, l’équipe de Pascal Dupraz est la lanterne rouge du championnat avec 15 points en 22 journées disputées.