ASSE Mercato : Après Tisserand, Dupraz face à un autre coup dur !

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2022 à 05:43

En quête de renforts, Pascal Dupraz n’aura pas Marcel Tisserand. Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour le coach de l’ ASSE.

Fenerbahçe a dit non à l’ASSE pour Tisserand

Après la victoire de ses hommes face à Angers SCO (1-0), l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a annoncé la couleur pour la fin du mercato hivernal. « Certains joueurs éliminés de la CAN sont rentrés plus vite qu’on ne leur avait demandé. Avec le retour des internationaux, le mercato qui nous permettra de reconstituer un groupe, avec le moral et le mental, on ne devrait recevoir que du bon. J’ai des croyances. Quand on travaille bien, quand on fait bien les choses, ça sourit et ça vient récompenser le travail de tout un club », a déclaré Pascal Dupraz en conférence de presse, mercredi soir.

Mais d’après les informations du média spécialisé Sainté Inside, la situation sportive délicate des Verts n’attire pas certains éléments sollicités par Pascal Dupraz. C’est le cas de Marcel Tisserand qui aurait refusé de quitter Fenerbahce et la Turquie pour rejoindre la tension ardente du Chaudron. Et ce n’est pas tout.

ASSE Mercato : la réponse de Muriqi est tombée

Après la piste Marcel Tisserand, l’AS Saint-Étienne devrait également tirer une croix définitive sur un autre dossier prioritaire de Pascal Dupraz. À la recherche d’un attaquant supplémentaire, le coach du club stéphanois avait jeté son dévolu sur l’international kosovar Vedat Muriqi, sous contrat à la Lazio Rome jusqu’en juin 2025. D’après le média italien TMW, le joueur de 27 ans, qui aurait fait l’objet d’une offre de prêt de six mois de la part de l’ASSE, a décliné la proposition des Verts.

Pas dans les plans de Maurizio Sarri, Vedat Muriqi se dirigerait plutôt vers le CSKA Moscou, où il aurait d’ores et déjà trouvé un accord contractuel. Dupraz et l’AS Saint-Étienne vont donc devoir scruter d’autres horizons pour trouver l’oiseau rare.