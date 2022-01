ASSE Mercato : Nouvel échec dans un dossier à l'AS Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 28 janvier 2022 à 14:13

Sollicité par l’ ASSE sous la forme d’un prêt cet hiver, Jean-Philippe Mateta est au centre d’une fin de mercato à rebondissement.

ASSE Mercato : Mateta reste finalement à Crystal Palace

Indésirable un temps à Crystal Palace et sur le point d’être renvoyé à Mayence, Jean-Philippe Mateta a été demandé en prêt par l’ ASSE, en quête d’un avant-centre cet hiver. Patrick Vieira, le manager général du club de Premier League était même d’accord pour laisser filer l’attaquant espéré par l'AS Saint-Étienne, car il ne comptait pas sur lui. Mais contre toute attente, la donne a changé pour ce dernier. Profitant de l’absence de Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire) et Jordan Ayew (Ghana), partis à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), jusqu’à l’élimination de leur sélection respective, Jean-Philippe Mateta a marqué des points.

Ayant retrouvé grâce aux yeux du technicien français des Eagles, il va finalement rester à Londres. D’après les informations de Foot Mercato, Crystal Palace « va lever l'option d'achat » du joueur sous contrat à Mayence jusqu’au 30 juin 2023. En effet, le prêt de Jean-Philippe Mateta en Angleterre depuis janvier 2021 est assorti d’une option d’achat.

L'option d'achat de l'attaquant français revue à la baisse

Fixée initialement à 15 millions d'euros, l’indemnité de transfert de l'ex-lyonnais a été revue à la baisse et serait désormais d'une dizaine de millions d'euros. C’est sur ce montant que les deux clubs « devraient s'entendre » à en croire la source. Conséquence de ce gros revirement : l’attaquant de 24 ans ne rejoindra pas l’ ASSE. Ce qui n’est pas une surprise, car le dossier Mateta, comme bien d'autres, n'a pas abouti, du fait de la position de lanterne rouge des Verts, sérieusement menacés de relégation en Ligue 2.