OM Mercato : Les Saoudiens accélèrent sur un gros coup à Marseille !

Publié par Thomas le 28 janvier 2022 à 14:43

Régulièrement associé à un potentiel rachat de l' OM, les Saoudiens pourraient en amont réaliser un très joli coup à l'Olympique de Marseille.

OM Mercato : C’est très chaud entre Newcastle et Dieng

Nouveau club le plus riche de la planète depuis son rachat par le fonds d’investissement saoudien (PIF), Newcastle n’en finit plus d’agiter le marché des transferts en Premier League. Malgré une situation sportive préoccupante (18e du championnat), les Magpies ont pour projet de révolutionner leur effectif cet hiver et semblent prendre le bon chemin. Après Kieran Trippier arrivé début janvier de l’Atlético Madrid, Chris Wood (Burnley) et Joe Willock (Arsenal), le club anglais est proche de signer le milieu brésilien de l’ OL, Bruno Guimarães, pour 42,5 millions d’euros et 8 millions en bonus.

Seulement, les Saoudiens ne souhaitent pas s’arrêter là dans leur recrutement et seraient en passe de réaliser une superbe opération à l’Olympique de Marseille. Dans le viseur de nombreuses écuries anglaises, l’attaquant sénégalais Bamba Dieng serait plus que jamais proche de Newcastle, qui serait à l’heure actuelle en pole position pour enrôler le joyau olympien.

Selon Sébastien Denis, Newcastle serait l’équipe la plus intéressée par le buteur de l’ OM. Le journaliste précise que le joueur de 21 ans est un plan B des Magpies. En d’autres termes, si ces derniers échouaient dans leur dossier principal, ils lanceraient alors l’assaut pour Bamba Dieng, qui de son côté, se rapproche d’un départ de la cité phocéenne.

À la recherche de liquidités dans ce mercato, Pablo Longoria a récemment placé le Sénégalais, comme d’autres joueurs, sur le marché des transferts. Récemment prolongé jusqu’en 2024 à l’Olympique de Marseille, Dieng pourrait faire l’objet d’un départ aux alentours des 15 millions d’euros. Aux vues des difficultés des Magpies à boucler leurs dossiers en attaque, il est fort probable que le club anglais fasse une offre irrefusable à l’ OM ces prochains jours.

Dans le même temps, Burnley et West Ham restent attentifs à la situation du natif de Pikine. Tout devrait se décanter ces prochains jours donc.