PSG Mercato : Leonardo à la lutte pour un futur crack mondial !

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2022 à 21:14

Toujours en quête de coup sensationnel, le PSG serait tombé sous le charme d’un futur crack mondial qui affole déjà tous les grands d’Europe.

Le prodige brésilien Endrick fait tourner la tête aux cadrons européens

Du haut de ses 15 ans, Endrick affole déjà l'Europe. La perle brésilienne de Palmeiras est annoncée un peu partout sur le vieux continent. Du Paris Saint-Germain au Real Madrid en passant par le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea, Liverpool, la Juventus Turin, le Bayern Munich et Manchester City, tous rêvent de mettre la main sur le jeune attaquant. En France, outre le club de la capitale, le Stade Rennais, l’AS Monaco et l’OGC Nice seraient également intéressés.

« Il ne peut pas quitter le Brésil pour un club étranger avant qu’il ait 18 ans, mais il peut signer un précontrat quand il aura 16 ans. Chelsea et Manchester City auraient une très bonne chance de le recruter. D’autres clubs le surveillent de près, dont le Real Madrid, le PSG, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Palmeiras pense pouvoir obtenir plus que 30 millions d’euros. Le club préféré du jeune joueur est le Real Madrid et il a les mêmes agents que Vinicius Junior », explique le média Sky Sports.

PSG Mercato : Palmeiras veut mettre une clause à 100 M€ pour Endrick

En attendant le 21 juillet prochain et l’anniversaire de 16 ans de Endrick Felipe Moreira de Sousa, les dirigeants de Palmeiras s’activent pour son joyau. « Pour ne pas perdre le jeune homme sur le marché européen au pied levé, les négociations laissent entrevoir une clause de résiliation de 100 millions d'euros », a indiqué Lance!.

Le quotidien brésilien explique notamment que cette clause spéciale a pour objectif de refroidir les ardeurs des grands clubs européens qui aiment dépouiller les clubs moins nantis de leurs pépites, surtout dans les pays comme le Brésil. Les cas de Vinicius Jr et Rodrygo font désormais école en Amérique du Sud, selon le journal espagnol AS.

En conférence de presse, Bruno Genesio a répondu à la rumeur rapportant un intérêt du Stade Rennais pour Endrick. L’entraîneur rennais a démenti l’info. « J’ai vu ça, mon fils m’a appelé à ce sujet (sourire). Il m’a dit vous êtes sur cette pépite ? J’ai dit non. Mais on sait que c’est un très bon joueur », a répondu le technicien français.