Stade Rennais Mercato : Genesio fait une grande annonce au SRFC

Publié par Thomas le 27 janvier 2022 à 21:43

Alors que le Stade Rennais se montre discret en ce mercato hivernal, Bruno Genesio a fait une grande annonce, de quoi fixer les supporters du SRFC.

SRFC Mercato : Genesio « ce sera ça notre mercato »

Auteur d’un début de saison pour le moins convaincant, tutoyant à plusieurs reprises la place de dauphin derrière l’intouchable Paris Saint-Germain, le Stade Rennais réalise un mercato hivernal pour le moins surprenant. A contrario de ses rivaux en championnat, l' OMet l'OGC Nice, le club breton a décidé de ne pas recruter au mois de janvier, sauf « en cas d’extrême urgence ».

Si les départs sont de mise chez les Rouge et Noir, à l’image de Matthis Abline, prêté au Havre, ou prochainement Junior Kadile, qui selon nos informations, devrait trouver un point de chute au Portugal, rien n’est à prévoir côté signature. Une tendance confirmée ce jeudi par l’entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, qui déclare vouloir faire avec les forces en présence « Non, on n'a pas l'intention de se laisser tenter pour l'instant, on attend aussi le retour de nos joueurs à la CAN (K. Sulemana est déjà rentré, H. Traoré doit rentrer lundi, N. Aguerd et A. Gomis sont encore en course), ce sera ça notre mercato », a précisé le technicien français en conférence de presse.

Stade Rennais : Une surprise de dernière minute au milieu ?

Comme le rappelle le quotidien sportif, certains récents évenements pourraient cependant pousser Florian Maurice à se pencher sur le marché des transferts. La récente blessure de Jonas Martin, combinée aux pépins physiques de Flavien Tait, deux indispensables de Genesio, font réfléchir le board Rouge et Noir.

Le Stade Rennais a, de plus, appris la durée d’indisponibilité de son jeune espoir Lesley Ugochukwu, le milieu sera forfait six semaines, raison de plus pour espérer un coup de folie dans les derniers jours du mercato hivernal. Tonitruant l’été dernier en termes de recrues, le directeur sportif du SRFC pourrait bien créer la surprise, en dégottant une belle opération dans l’entrejeu.