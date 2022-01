PSG Mercato : Coup de théâtre au Paris SG au milieu de terrain ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 janvier 2022 à 05:05

Alors que la piste Tanguy Ndombele prend de l’épaisseur, le PSG suivrait encore d’autres profils au milieu de terrain. L’été s’annonce chaud.

Tout serait relancé dans le dossier Kessié

En fin de contrat en juin prochain, Franck Kessié n’a toujours pas prolongé avec l’AC Milan. Désireux de remodeler le secteur médian du Paris Saint-Germain, Leonardo a fait de l’international ivoirien l’une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Après avoir chipé gratuitement Gianluigi Donnarumma au club lombard, le directeur sportif parisien aimerait récidiver à l’issue de la saison en cours.

Mais ces derniers jours, Sky Sports a annoncé que Franck Kessié se serait mis d’accord avec le FC Barcelone en vue d'une arrivée libre l’été prochain. Le média sportif parle même d’un « accord total » entre les différentes parties : un engagement de cinq ans, soit jusqu'en juin 2027, avec un salaire de 8 millions d'euros par saison, hors bonus. Une tendance remise en cause ce vendredi par une source italienne.

PSG Mercato : Leonardo prêt à renoncer à Kessié ?

En effet, d’après les toutes dernières révélations de La Gazzetta dello Sport, Franck Kessié aurait finalement changé d’avis en ce qui concerne son avenir. Annoncé un peu partout en Europe, notamment en France, en Espagne et en Angleterre, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame aurait pris la résolution de poursuivre son aventure en Serie A, même en cas de départ de l’AC Milan.

Une chose qui exclut de facto une signature au Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain de 25 ans. Outre le PSG et le Barça, Tottenham, Chelsea, la Juventus Turin, Manchester United et l’Atlético Madrid étaient également intéressés par le profil du compatriote de Didier Drogba. Leonardo et le club de la capitale devraient donc se faire une raison et tirer une croix sur cette piste prestigieuse.

Affaire à suivre donc…