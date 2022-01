OM Mercato : 20 M€, Longoria toujours sur un gros coup en Italie

Publié par Ange A. le 29 janvier 2022 à 08:05

Malgré la signature de Cédric Bakambu, Pablo Longoria voudrait toujours enrôler un attaquant évoluant en Serie A à l’ OM cet hiver.

L’ OM toujours sur un gros coup en Serie A

Bamba Dieng parti à la CAN, l’Olympique de Marseille s’est renforcé offensivement cet hiver. L’ OM a recruté le Congolais Cédric Bakambu libre de tout contrat depuis son départ du Beijing Guoan. Le nouvel attaquant marseillais s’est déjà illustré sous ses nouvelles couleurs en ouvrant son compteur but contre le RC Lens samedi passé. Malgré la signature de Bakambu, Pablo Longoria voudrait encore offrir un nouvel éléme,t offensf à Jorge Sampaoli. La Gazzetta dello Sport révèle que l’intérêt de Marseille pour Gerard Deulofeu est resté intact. Le joueur de l’Udinese compte 6 réalisations et deux passes décisives en 20 apparitions cette saison. Mais le club italien n’entend pas faire de cadeau au prétendant du joueur passé par La Masia.

Marseille fixé pour Gerard Deulofeu

Le journal italien révèle en effet qu’il faudra casser sa tirelire pour s’attacher les services de Gerard Delofeu cet hiver. L’Udinese réclame au moins 20 millions d’euros pour libérer son international espagnol (4 sélections/1 but). Reste maintenant à savoir si ce montant va refroidir l’Olympique de Marseille. Le joueur formé au FC Barcelone est encore sous contrat avec le 15e de Serie A jusqu’en 2024. Il avait rejoint définitivement le club italien en provenance de Watford en janvier 2021. Les Bianconeri entendent donc réaliser une plus-value en cas de vente de Deulofeu. Marseille et Pablo Longoria sont donc prévenus sur cette piste italienne.