PSG Mercato : Ndombele, vers une décision surprenante au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 janvier 2022 à 15:09

Annoncé tout proche du PSG cet hiver, Tanguy Ndombele n’a toujours pas quitté Tottenham. Leonardo n’avancerait pas vraiment dans ce dossier.

Négociations « moins intenses » pour Ndombele

Ce samedi, le journaliste Bruno Salomon de France Bleu Paris révèle que les négociations entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de Tottenham concernant Tanguy Ndombele ont « perdu en intensité. » Le journaliste sportif explique que le milieu de terrain des Spurs se serait montré assez gourmand financièrement.

Sans compter que le club anglais ne s’est pas montré vraiment ouvert à la proposition de Leonardo concernant un échange de joueur. Une tendance confirmée par Loïc Tanzi de RMC Sport qui assure que « Paris temporise » dans les discussions pour l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais.

Le spécialiste mercato de la radio métropolitaine explique notamment que le club de la capitale était conscient que ce dossier ne serait pas une partie de plaisir, surtout sans le départ d’aucun élément de l’effectif actuel de Mauricio Pochettino. Les pourparlers avec le Bayer Leverkusen pour Dina Ebimbe et l’intérêt de certains clubs anglais pour Layvin Kurzawa « avaient ouvert une possibilité » et le PSG était tout disposé à faire le nécessaire pour « répondre à la demande de Mauricio Pochettino de faire venir Tanguy Ndombele ».

Cependant, l’échec des discussions pour Dina Ebimbe, qui « est désormais plus proche de rester » et vu que plus personne ne semble s’intéresser à Kurzawa, l’affaire Ndombele est désormais au point mort. Sauf si Leonardo parvient à débloquer un dernier dossier chaud dans les prochaines 72 heures.

PSG Mercato : Ndombele, Tottenham attend le feu vert du Paris SG

Tanguy Ndombele est toujours attendu au Paris Saint-Germain par Mauricio Pochettino. Mais la fermeture du mercato hivernal approche à grands pas et Leonardo va devoir trouver rapidement une solution afin de finaliser cette opération. Sans aucun départ, le Paris SG ne peut pas boucler le deal avec Tottenham et Daniel Levy aimerait clore cette affaire le plus rapidement possible. Sans une réduction massive de la masse salariale avant le 31 janvier à minuit, les Rouge et Bleu ne pourront pas enregistrer le renfort de Tanguy Ndombele qui dispose d’un énorme salaire.

Leonardo est donc très attendu dans les prochaines heures.