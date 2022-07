OM Mercato : Marseille fonce sur un ancien milieu de l’OL !

Publié par Timothée Jean le 22 juillet 2022 à 23:40

OM Mercato : L’Olympique de Marseille poursuit son recrutement ambitieux et penserait sérieusement à recruter un ancien milieu de terrain de l’OL.

OM Mercato : Tanguy Ndombélé, la nouvelle cible de Marseille

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminé. Malgré l’arrivée de six nouvelles recrues, le club phocéen travaille toujours en coulisse pour attirer de nouveaux renforts supplémentaires. L’ OM souhaite en effet attirer un nouveau milieu de terrain défensif afin de compenser le départ de Boubacar Kamara. Plusieurs pistes sont même déjà explorées dans ce sens.

Ces derniers jours, le nom de Jordan Veretout est évoqué avec instance dans la cité phocéenne. Le milieu de terrain de l’AS Rome serait la priorité de l’ OM pour étoffer son entrejeu. Les négociations entre les différentes parties se seraient même intensifiées ces dernières heures afin de boucler son transfert. Mais en cas d’échec dans ce dossier, l’Olympique de Marseille a déjà une solution de repli. Le journaliste pour The Athletic, Jack Pitt-Brooke, assure en effet que les dirigeants marseillais s’intéressent aussi à Tanguy Ndombélé.

OM Mercato : Tanguy Ndombélé trop cher pour Marseille ?

Le milieu de terrain français traverse actuellement une situation difficile à Tottenham. De retour d’un prêt mitigé à l’ OL, le joueur de 25 ans ne devrait pas poursuivre son aventure chez les Spurs. D’autant plus que l’entraîneur Antonio Conte ne compterait pas sur lui pour la saison à venir. Poussé vers la sortie, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais devra trouver une nouvelle porte de sortie s’il souhaite bénéficier de plus de temps de jeu la saison prochaine. L’ OM se serait alors positionné en vue de l’accueillir.

Mais toujours selon la source, le prix requis pour le transfert de Tanguy Ndombélé reste hors de portée des Marseillais. « Concernant Ndombele, on m’a dit que l’ OM le voulait, mais Marseille n’a pas d’argent. Je pense qu’il sera difficile de le recruter cet été », a-t-il expliqué lors de l'émission Last Word on Spurs. Pour l’heure, Tanguy Ndombélé est lié aux Spurs jusqu’en juin 2025. Le club britannique attendrait environ un chèque avoisinant les 60 millions d'euros pour acter son transfert. Un montant visiblement inaccessible pour les finances marseillaises. L’OM devra donc tourner vers d’autres cibles moins onéreuses.