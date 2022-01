OM Mercato : Pablo Longoria proche d’un gros deal dans 24 heures ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 janvier 2022 à 16:39

À un peu plus de 24 heures de la fermeture du mercato hivernal, Pablo Longoria, président de l’ OM, s’active sur plusieurs dossiers chauds.

Discussions avancées entre Longoria et West Ham

Annoncé sur le départ depuis l’été dernier, Duje Caleta-Car pourrait finalement quitter l’Olympique de Marseille durant ces dernières heures du marché de l’hiver. À la recherche de liquidités pour renflouer les caisses, Pablo Longoria serait en discussions avec les dirigeants de West Ham pour le défenseur central de 25 ans. David Moyes, l’entraîneur du club anglais, tient à faire venir un stoppeur cet hiver pour renforcer la défense de son équipe.

Les Hammers avaient déjà tenté une approche l’été dernier avant d’opter pour Kurt Zouma en provenance de Chelsea. D’après les informations du tabloïd britannique Daily Mail, le président de l’OM serait disposé à laisser partir l’international dans le cadre d’un prêt frappé d’une option d’achat. Une opération qui convient bien à West Ham, mais les deux clubs serait en désaccord sur le montant de la clause d’achat.

OM Mercato : Le prix est fixé pour Duje Caleta-Car

De retour à un bon niveau, Duje Caleta-Car est encore annoncé sur le départ de l'Olympique de Marseille dans ce mois de janvier. Tutto Mercato Web confirme notamment que le protégé de Jorge Sampaoli reste dans le viseur de West Ham, en quête d'un renfort supplémentaire pour son arrière-garde. En pleines négociations, Pablo Longoria refuse un prêt sec et espère encaisser au moins 18 millions d'euros lors d'un transfert direct ou d’une cession accompagnée d’une clause de rachat fixée pour le même montant.

De son côté, le site Goal indique que « West Ham et l’OM sont en discussions avancées pour Duje Caleta Car et l’accord pourrait intervenir dans les prochaines heures. On parle d’une somme de 22 millions plus des bonus pouvant monter jusqu’à 25 et un % à la revente. » Sous contrat jusqu’en juin 2023, Caleta-Car pourrait donc quitter Marseille d’ici lundi à minuit.

Affaire à suivre donc…