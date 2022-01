PSG Mercato : Zidane, une info fracassante tombe avant l’OGC Nice

Publié par JEAN-LUC D le 30 janvier 2022 à 21:25

Zinedine Zidane va-t-il débarquer au PSG l’été prochain ? Le dossier est évoqué par un journaliste avant le 8e de finale contre l’OGC Nice.

Zinedine Zidane au PSG c'est non, il en est sûr à 100% !

Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane est annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain. Mais Thibaud Vezirian, qui soutient depuis plus d’un an que Frank McCourt a vendu l’OM à l’Arabie Saoudite, assure que le Champion du Monde 1998 ne viendra jamais prendre en main l’équipe parisienne.

« Je maintien mes infos de l’été dernier, Zinedine Zidane est parti pour s’occuper de sa famille cette saison, il prend une année sabbatique et du recul par rapport au football. Il privilégie l’équilibre familial. Comme il est l’ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar l’hiver prochain, il est obligé de ne rien dire dans les médias, de laisser parader la rumeur PSG, pour autant le voir à Paris du côté de sa famille c’est impossible.

Ça mettrait en difficulté le centre Z5 à Istres, ses terrains de foot à Aix, pour moi Zizou à Paris c’est un grand non. Ce n’est pas possible que ça se fasse, mais il ne peut pas dire ouvertement non compte tenu de ses liens avec le Qatar pour le Mondial », a expliqué le journaliste sportif à l’occasion d’un live sur Twitch. Des propos qui confirment la thèse de Fred Hermel.

PSG Mercato : Zidane attend l’équipe de France

Alors que Zinedine Zidane semble être le successeur désigné Didier Deschamps à la tête de la sélection française, Fred Hermel assure que l'ancien coach du Real Madrid n’attend que cette occasion. Contrairement aux rumeurs qui l’annoncent au Paris Saint-Germain pour remplacer Mauricio Pochettino.

« Il est 100% prêt. Je vous rappelle qu’il a quitté le Real Madrid. Il n’attend que ça. Et son staff n’attend que ça », assure le consultant de RMC Sport et de L’Équipe. En attendant de savoir ce que va décider Zidane pour son avenir, plusieurs sources concordantes indiquent que les négociations avancent bien en coulisses entre les dirigeants du PSG et le clan Zidane en vue d’une arrivée l’été prochain.