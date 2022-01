PSG Mercato : 60 M€, un important retour confirmé à Paris

Publié par Ange A. le 31 janvier 2022 à 07:05

Si le mercato d’hiver ferme ses portes ce lundi, le PSG est certain de récupérer une recrue estivale dans les prochaines heures.

Une recrue estivale de Leonardo attendue au PSG

Le mercato d’hiver tirant à sa fin, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à renforcer ses rangs. Longtemps annoncé au PSG, Tanguy Ndombélé rejoindra finalement l’Olympique Lyonnais. Le club francilien n’est pas parvenu à lui faire de la place dans son effectif pléthorique. La direction des Rouge et bleu a donc dû renoncer à le recruter. Le club de la capitale pourrait néanmoins enrôler Ousmane Dembélé. Foot Mercato révèle que Paris est tombé d’accord avec l’attaquant en fin de contrat au FC Barcelone. Alors que Dembélé pourrait signer son retour au bercail, Leonardo est certain d’accueillir une de ses recrues estivales dans les prochaines heures. Absent depuis la reprise, Achraf Hakimi va retrouver ses coéquipiers en club.

Fin de la CAN pour Achraf Hakimi

Le latéral droit a été libéré par le Paris Saint-Germain pour prendre part à la Coupe d’Afrique de football. L’aventure en terre camerounaise pour le sociétaire du PSG s’est arrêtée ce dimanche. Le Maroc d’Achraf Hakimi a été sorti en quarts de finale de la compétition par l’Égypte de Mohamed Salah, auteur d’un but et d’une passe décisive. Il quitte le tournoi avec deux réalisations, deux coups francs inscrits contre le Gabon et le Malawi. Éliminé de la CAN 2021 avec les Lions de l’Atlas, Hakimi est donc attendu dans la capitale.

Avant son départ pour le Cameroun, pays hôte de la CAN, le Marocain avait disputé 25 matchs avec Paris. Il compte par ailleurs trois buts et autant de passes décisives avec le leader de Ligue 1. Un bilan à mi-parcours satisfaisant pour l’arrière droit recruté à 60 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan l’été dernier.