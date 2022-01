FC Lorient Mercato : Le FCL négocie pour Roman Bürki à Dortmund

Publié par ALEXIS le 31 janvier 2022 à 17:32

En quête d’un gardien de but pour éviter la descente en Ligue 2, le FC Lorient tente de se faire prêter Roman Bürki du Borussia Dortmund.

FC Lorient : Les Merlus sollicitent Bürki en prêt

Avant-dernier de Ligue 1 et menacé de relégation en Ligue 2, le FC Lorient cherche un bon gardien de but pour prendre la place de Paul Nardi qui a déjà encaissé 34 buts en 22 matches de Ligue 1 disputés cette saison. Et le club breton vise du lourd. Le FCL sollicite les services de Roman Bürki auprès du Borussia Dortmund d’après les informations de L’Équipe. La source évoque des négociations avec le club allemand pour recruter son portier international suisse (9 sélections). Le FC Lorient tente le coup Roman Bürki (31 ans) parallèlement au dossier du gardien de but brésilien Helton Leite (31 ans) du Benfica Lisbonne (Portugal) selon la précision du quotidien sportif.

Pour rappel, les Merlus avaient tenté de se faire prêter Steve Mandanda (OM) et Benjamin Lecomte (Atletico Madrid), mais sans succès. S’ils parviennent à récupérer Roman Bürki à Dortmund, ce serait un gros coup pour le président Loïc Féry. Mais il faut dire que le dossier a peu de chance d’aboutir ce dernier jour du mercato.

Roman Bürki et son expérience en Bundesliga

À noter que le Suisse n’a pas joué un seul match avec le BVB cette saison. Il est barré par son compatriote Gregor Kobel (24 ans, Suisse), recrue estivale du nouveau coach Marco Rose et aussi Marwin Hitz (34 ans), sa doublure. Toutefois, il a une grosse expérience du haut niveau. Il a 36 matches de Ligue des champions à son actif et totalise 209 matches en Bundesliga sous le maillot du SC Fribourg (2014-2015) et des Borussen (depuis 2015), mais aussi 112 en Super League suisse. Sous contrat au Borussia jusqu’en juin 2023, Bürki vaut 1,8 M€ sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt.