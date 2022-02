Clermont Foot Mercato : Grejohn Kyei renforce le promu clermontois

Publié par ALEXIS le 01 février 2022 à 12:23

Clermont Foot aussi s’est renforcé cet hiver en toute dernière minute. Le promu s’est offert les services de Grejohn Kyei, un attaquant passé à Reims et Lens.

Clermont Foot Mercato : Grejohn Kyei signe pour six mois

Clermont Foot est certes 15e de Ligue 1, mais n’est pas loin de la zone rouge de relégation. Le club promu en Ligue 1 en mai 2021 n’a que deux petits points de plus que le barragiste (FC Metz) et 4 points d’avance sur le FC Lorient. Pour se maintenir, les Clermontois ont accueilli un renfort, dans les derniers instants du mercato hivernal. Ils ont recruté Grejohn Kyei pour prendre la place de Jordan Tell (24 ans) parti au Grenoble Foot en Ligue 2. Le club présidé par Ahmet Shaefer a fait savoir qu'il a trouvé un accord avec le Servette FC de Genève pour le transfert de Grejohn Kyei, sans plus de détails.

L’avant-centre franco-ghanéen a signé un contrat de courte durée, précisément de six mois, soit jusqu’en juin 2022. « Le Clermont Foot est réputé pour la qualité de son jeu avec l’objectif de se maintenir en Ligue 1. C’est pour moi une aventure forte de participer à ce beau défi. En plus, je souhaitais revenir en France et jouer à ce niveau », a-t-il déclaré.

Gastien tient son buteur pour le maintien

La recrue de Clermont Foot est connue en Ligue 1 et en Ligue 2. Elle a joué au Stade de Reims, son club formateur (de 2014 à 2018) et aussi au RC Lens, lors de l’exercice 2018-2019, sous la forme d’un prêt. Le joueur de 26 ans a débarqué dans le Puy-de-Dôme avec la réputation de buteur sous le maillot du club suisse. En 82 matches disputés avec le Servette, il a inscrit 25 buts et a délivré 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Cette saison, il a déjà marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives en 16 matches joués en Super League Suisse.

Pour rappel, Clermont Foot a marqué seulement 22 buts en 22 journées de championnats cette saison. Le club est ainsi la 4e pire attaque du championnat. Comme quoi, l'équipe de Pascal Gastien avait vraiment besoin d'un buteur pour se sauver.