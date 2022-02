ASSE Mercato : Après Crivelli, un grand attaquant est arrivé à Sainté

Publié par Thomas le 01 février 2022 à 14:15

Après la signature d'Enzo Crivelli, l' ASSE a acté ce mardi la venue d'un super attaquant. Une annonce qui devrait plaire aux supporters stéphanois.

ASSE : Khazri de retour à l'entraînement

En pleine quête de renforts offensifs cet hiver, Pascal Dupraz a acté ce mardi le retour d'un renfort de taille en attaque, celui du meilleur buteur du club, et véritable chouchou des fans, Wahbi Khazri. Parti rejoindre la sélection tunisienne début janvier, L'attaquant de 30 ans a disputé ce matin son premier entraînement de 2022 avec l'AS Saint-Etienne.

Une superbe nouvelle pour son entraîneur quand on sait à quel point Khazri a été crucial cette saison pour les Verts. Seul véritable satisfaction de l'effectif ligérien, l'ancien bastiais a inscrit 7 buts cette saison, soit plus d'un tiers des réalisations stéphanoises sur l'exercice en cours. Un retour important qui fait suite à des dernières heures de mercato complètement folles, où Sainté aura bouclé deux grosses signatures sur le gong.

ASSE : Sainté signe un latéral

Très timide cet été en matière de recrutement, l’AS Saint-Etienne a mis les bouchées doubles cet hiver, recrutant pas mois de sept joueurs de haut niveau. Avec l’arrivée de Pascal Dupraz sur le banc, les ambitions stéphanoises ont été revues à la hausse, et les moyens financiers ont été mis à disposition pour parfaire un effectif agonisant depuis le début de saison.

Après les venues de Gnagnon, Thioub, Bernardoni, Sako et Mangala, l’ ASSE a officialisé ce lundi les venues d’Enzo Crivelli (prêté 6 mois par Basaksehir) et d’un latéral droit malien, Falaye Sacko. Si le nom du défenseur tournait beaucoup autour de Geoffroy-Guichard ces dernières 24 heures, le timing imposé par le mercato rendait l’opération complexe. Néanmoins, grâce à un bon travail de Jean-François Soucasse et Loïc Perrin, les Verts sont finalement parvenus à boucler le deal à temps.

Falaye Sacko a donc officiellement quitté Vitória de Guimarães (1ère division portugaise) pour rallier l’AS Saint-Etienne en prêt de 6 mois sans option d’achat. Un renfort à court terme qui confirme les ambitions stéphanoise cette saison, se maintenir coûte que coûte dans l’élite à l’issue de l’exercice 2021/2022.

Sacko disponible face à Montpellier

Si Enzo Crivelli traîne une douleur tenace aux adducteurs qui l’empêchera d’être disponible ce week-end, pour Sacko en revanche, sa disponibilité face au MHSC n’est pas remise en cause. En très grande forme au Portugal, l’international malien sera bien de la partie ce samedi pour affronter l’équipe d'Olivier Dall'Oglio. Latéral technique et explosif, le néo-stéphanois peut également jouer au poste de défenseur central, un profil qui convient donc parfaitement à Pascal Dupraz. Depuis son arrivée au Vitória de Guimarães, Sacko aura disputé 108 rencontres pour un but et 8 passes décisives.