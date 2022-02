PSG Mercato : Pochettino annonce son départ du Paris SG !

Publié par Thomas le 02 février 2022 à 11:30

Tout s'emballe au PSG. Après la défaite contre l'OGC Nice en Coupe de France, Mauricio Pochettino a pris une énorme décision sur son avenir.

PSG Mercato : Pochettino clame son ras-le-bol

À quelques jours du choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions, le moral n’est pas au beau fixe côté Paris Saint-Germain. Peu convaincant dans le jeu depuis le début de saison malgré un mercato estival en grandes pompes, le club de la capitale s’est fait sortir de la Coupe de France en huitième de finale contre l’OGC Nice et Christophe Galtier, véritable bête noire des Rouge et Bleu ces dernières années.

Une déconvenue historique pour le Qatar qui voit chaque jour l’atmosphère se détériorer au PSG, notamment entre Mauricio Pochettino et le reste de l’équipe. Mis en cause depuis son arrivée pour ses choix tactiques peu concluants et sa gestion du vestiaire désastreuse, l’entraîneur argentin sait que son départ du Paris SG ne tient qu’à un fil. L’ancien coach des Spurs serait, en fait, lui aussi à bout chez les Rouge et Bleu, d’après Santi Aouna, Pochettino en aurait marre aussi bien sur le plan sportif qu’extrasportif. Le fonctionnement et la logistique du PSG ne lui plait pas et sa relation avec Leonardo serait très mauvaise.

Pochettino aurait annoncé qu’il partirait

Selon l’insider de Foot Mercato, l’entraîneur parisien aurait fait part récemment à ses joueurs qu’il ne continuerait pas l’aventure au PSG cet été, insinuant donc son départ à l’issue de la saison, voire plus tôt en cas d’échec prématuré en Ligue des Champions. Des cadres du vestiaire comme Verratti, Marquinhos ou Presnel Kimpembe insisteraient en interne pour une révolution tactique, passant à un dispositif à 3 centraux, ce que leur coach refuse de mettre en place, de quoi inquiéter le vestiaire avant le Real Madrid.

Le rêve des dirigeants parisiens et notamment de Nasser AL-Khelaïfi est de faire venir Zinédine Zidane dans la capitale. Véritable objectif du board Rouge et Bleu, le champion du monde 1998 aurait pu venir cet hiver, comme l’avance Julien Maynard, mais le fait que le club rencontre le Real Madrid en huitième de finale aurait refroidi l’entraîneur français.

Si la priorité de Zidane reste l’Equipe de France, un beau projet de la part du PSG pourrait le convaincre de rejoindre le club cet été annonce Marca, de quoi relancer les espoirs des supporters parisiens.