PSG Mercato : Un grand défenseur se rapproche du Paris SG !

Publié par Thomas G. le 02 février 2022 à 19:46

Chelsea a coché le nom du futur remplaçant d'Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand, en fin de contrat en juin, est courtisé par le PSG.

Antonio Rüdiger n’a toujours pas renouvelé son contrat avec Chelse. Dans six mois, il sera libre de s’engager là où il le souhaite. Le Real Madrid et le PSG sont les deux clubs les mieux placés pour l’accueillir. Pour pallier à son départ et à celui fort probable de Christensen, Chelsea cherche activement des défenseurs centraux pour la saison prochaine.

Chelsea a repéré le profil d’Eder Militao. Le Brésilien de 24 ans s’est imposé en club et en sélection. Le dossier ne sera pas simple pour Chelsea, en cause, le refus du Real Madrid de voir partir un nouveau défenseur central. Les Merengues avaient déjà perdu Sergio Ramos et Raphaël Varane à ce poste l’été dernier. Selon le journal espagnol AS, la piste Militao est une demande qui vient directement de Thomas Tuchel.

La piste Militao, un bon signe pour le PSG

Si les Blues commencent déjà les préparatifs pour anticiper le départ Rüdiger, c'est bon signe pour ses courtisans, dont le PSG. Le club de la capitale veut s’attacher les services du défenseur allemand libre de tout contrat en juin prochain. L’arrivée d’Antonio Rüdiger viendrait rebattre les cartes dans la hiérarchie des défenseurs centraux au Paris-SG.

Presnel Kimpembe serait le principal joueur menacé par l’arrivée de Rüdiger. Le natif d’Eragny n’a pas encore prolongé son contrat qui se termine en 2024 avec le Paris SG. Il aurait des envies d’ailleurs. De plus, Antonio Rüdiger permettrait au PSG de jouer avec 3 défenseurs centraux, une option que l’on n'a pas encore vue à Paris cette saison.

La question est de savoir si le coach qui sera à la tête du PSG en juin sera intéressé par les services du défenseur allemand de 28 ans. Une chose est sûre, l’ancien joueur du VfB Stuttgart se rapproche de plus en plus d’un départ de Londres.