PSG Mercato : C'est fait, Antonio Rüdiger a enfin pris sa décision !

Publié par Thomas le 12 janvier 2022 à 21:04

Cible prioritaire du PSG en défense, Antonio Rüdiger laisse toujours planer le doute sur son avenir, du moins jusqu'à aujourd'hui.

PSG Mercato : Rüdiger s’éloigne du Paris SG

C’est l’un des dossiers les plus prenants de cette année 2022. En fin de contrat en juin prochain à Chelsea, Antonio Rüdiger affole le marché des transferts, où de gros clubs se positionnent pour le récupérer. Parmi les principaux prétendants au joueur, le PSG et le Real Madrid font figure de grands favoris. Le Paris Saint-Germain souhaite révolutionner sa défense l’année prochaine, en se positionnant sur des joueurs de top niveau et aurait fait de Rüdiger sa priorité. Le club Rouge et Bleu et le Real Madrid ont tous les deux formulé une offre au frère et agent du défenseur allemand.

Selon Santi Aouna, les Parisiens auraient offert 7 millionsd’euros annuel à l’ancien romain, une somme bien supérieure à celle des Merengues. Si l’on pensait le Paris SG devant dans la course au joueur, il semblerait qu’au dernier moment, l’intéressé ait changé d’avis, prenant de court la direction francilienne.

Selon le journaliste Christian Falk, Antonio Rüdiger aurait finalement décidé de rester chez les Blues, et donc de prolonger son contrat qui se termine en juin prochain. Malgré plusieurs entretiens décevants, le club et le joueur sembleraient en meilleurs termes. Selon Tobi Altschäffl, du média Bild, le central de 28 ans serait très reconnaissant envers Thomas Tuchel et désormais prêt à faire quelques concessions pour rester en terre londonienne. Un terrible coup dur donc pour le PSG qui avait mis beaucoup d’effort dans ce dossier. Même schéma du côté du Real Madrid, où Florentino Pérez et Carlo Ancelotti discutaient avec insistance avec l’entourage de Rüdiger pour un transfert libre cet été.

Vers une défense à trois au Paris SG

Cette grosse déconvenue mercato pourrait pousser le Paris Saint-Germain à revoir ses plans en défense. Plutôt bien fourni dans ce secteur de jeu, l’actuel leader de Ligue 1 penserait à modifier son système de jeu pour inclure trois centraux, en l’occurrence le trio Marquinhos, Ramos et Kimpembe. Beaucoup de joueurs parisiens militent en interne auprès de Mauricio Pochettino pour mettre en place ce dispositif, qui permettrait, d’une part, plus de sécurité en défense, mais aussi plus de liberté aux latéraux, et ainsi apporter du surnombre en phase offensive. L’idée commencerait à réellement prendre de l’ampleur dans le vestiaire Rouge et Bleu, et pourrait être mis en pratique avant la double confrontation face au Real Madrid.