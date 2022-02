RC Lens Mercato : Un indésirable de Franck Haise courtisé

Publié par ALEXIS le 02 février 2022 à 20:46

Jouant peu au RC Lens, Corentin Jean a été visé par des clubs en quête de renforts pendant le mercato hivernal. Il confirme des intérêts, laissés sans suite.

RC Lens : Clermont, le Havre et Dijon ont tenté de recruter Jean

Corentin Jean ne fait pas partie des premiers choix de Franck Haise au RC Lens. De ce fait, il joue peu. Cette saison, il a fait 14 apparitions en Ligue 1, mais il n’a joué que des bouts de matches, soit 217 minutes de jeu cumulées et une seule titularisation en championnat. Des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont ainsi tenté de l'enrôle afin de lui donner plus de temps de jeu, lors du mercato hivernal. Il l’a confirmé dans La Nouvelle République, alors questionné sur sa situation au RCL.

« À l’ouverture du marché, des clubs comme Clermont Foot (L1), le Havre AC et Dijon FCO (L2) sont venus aux renseignements », a-t-il avoué, tout en précisant que « le RC Lens lui a fermé la porte » de sortie. Malgré son statut de remplaçant chez les Sang et Or, le polyvalent attaquant n’était pas intéressé par un départ du club nordiste cet hiver. « Partir pour partir, ça ne m’intéresse pas. Je suis encore sous contrat jusqu’en juin 2023 », a-t-il laissé entendre.

Corentin Jean accepte les choix du RCL

Corentin Jean est certes en quête de temps de jeu, mais il se contente, pour l’instant, de quelques apparitions en championnat et en Coupe de France (3 matches disputés). « J’aimerais jouer un peu plus, mais ce sont les choix de l’entraîneur et je les respecte totalement », a-t-il indiqué. Coté à 4 millions d'euros en 2016, alors qu’il était encore à l’AS Monaco, club avec lequel il avait disputé la prestigieuse Ligue des champions, le joueur de 26 ans vaut maintenant 1,5 M€ sur le marché des transferts. Sa valeur marchande a chuté à cause de son temps de jeu qui a fondu. Pour rappel, le RC Lens a recruté Corentin Jean au Toulouse FC en juillet 2020, à un million d’euros.