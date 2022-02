OL Mercato : Aulas confirme pour Lacazette et Tolisso à Lyon

Publié par Thomas le 02 février 2022 à 18:46

Après sa fin de mercato ambitieuse, et le retour de Ndombele, l' OL pourrait bien cette année acter le retour de Lacazette et Tolisso.

OL Mercato : Objectif Lacazette pour Aulas

C’est dans un contexte plutôt jovial que l’Olympique Lyonnais a présenté ce mercredi ses recrues hivernales Romain Faivre et Tanguy Ndombele. Au lendemain d’une victoire étincelante contre le rival marseillais (2-1), Jean-Michel Aulas est apparu tout sourire en conférence de presse. Face aux journalistes, le président rhodanien est revenu sur le mois de janvier et a fait de grosses révélations sur les objectifs lyonnais ces prochains mois.

En plus de Tanguy Ndombele, recruté au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain cet hiver, l’ OL souhaite mener une politique de rapatriement de ses anciennes gloires pour les années à venir. En plus du milieu tricolore, l’Olympique Lyonnais aurait en ligne de mire deux anciens grands joueurs du club, Alexandre Lacazette (Arsenal) et Corentin Tolisso (Bayern Munich).

Hier, L'Équipe dévoilait que Jean-Michel Aulas avait essayé, en vain, de récupérer l’attaquant des Gunners cet hiver. Une tendance confirmée par l’intéressé ce mercredi. " Alexandre Lacazette est un profil de joueur qui nous intéresse. Tous les dossiers sont compliqués ", précise le président des Gones.

Si l’envie d’aboutir à un accord semblait réciproque entre le joueur et Lyon, le timing du mercato hivernal et la complexité financière du deal ont rendu impossible le retour du joueur dans le Rhône. Néanmoins, Aulas l’affirme, tous les efforts seront mis pour que le Lacazette signe à l’ OL cet été. " On est très sensible à l’état d’esprit des joueurs avec Alexandre Lacazette, on a des garanties. Il coche parfaitement les cases. "

D'autres anciennes stars attendues

En fin de contrat à la fin de la saison chez les Gunners, l’attaquant de 30 ans ne devrait pas poursuivre son aventure à Londres, de quoi faire saliver les supporters lyonnais qui rêvent secrètement depuis des années de revoir Karim Benzema réendosser le maillot Rouge et Bleu. " Dans le contexte actuel, Lacazette est plus accessible que Benzema. On fera les efforts nécessaires (pour le recruter) ", a affirmé Aulas cet après-midi.

En plus de Lacazette, le président lyonnais a également évoqué la piste Corentin Tolisso. En pleine bourre ces derniers temps au Bayern Munich, le milieu de 27 ans a récemment été contacté par le board rhodanien, pour explorer un éventuel retour au club. " On s’est également entretenu avec Corentin Tolisso ", dévoile le dirigeant de 72 ans. Une sortie médiatique qui devrait réjouir les fans de l’ Olympique Lyonnais.