OL Mercato : Après Ndombele, un grand buteur proche de Lyon !

Publié par Thomas le 01 février 2022 à 11:15

Après avoir acté le retour de Tanguy Ndombele à Lyon, les dirigeants de l' OL pourrait également enrôler une de leurs anciennes stars en attaque.

OL Mercato : Lyon a tenté Lacazette cet hiver

À la recherche de son grand attaquant pour 2022, l’Olympique Lyonnais n’a cessé de multiplier ses pistes partout en Europe sur le marché des transferts. Après l’échec cuisant dans le dossier Sardar Azmoun, que Lyon lorgnait depuis cet été, les dirigeants rhodaniens ont alors pensé à rapatrier une ancienne sensation du club.

Comme l’avance L’Équipe dans son édition du jour, l’ OL avait pour projet cet hiver de recruter Alexandre Lacazette, sur le départ à Arsenal. Grand rêve des supporters ces derniers mois, le retour de l’international tricolore chez les Gones a failli se réaliser mais l’opération s’est finalement avérée plus compliquée que prévue. En fin de contrat cet été chez les Gunners, Lacazette ne devrait pas prolonger en Angleterre, et ce, malgré un brassard de capitaine qu'il endosse depuis la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang, recruté cette nuit par le FC Barcelone.

Lacazette vers l' OL, ça sent bon pour cet été !

Malgré cet échec hivernal, Jean-Michel Aulas et son staff ne désespèrent pas et comptent bien mettre les bouchées doubles au mois de juin pour recruter l’attaquant de 30 ans. Le quotidien sportif dévoile que le deal a des chances d’aboutir pour plusieurs raisons. Tout d’abord, après avoir sondé l’entourage du joueur cet hiver, Lyon a appris que ce dernier pensait lui aussi à revenir en terre rhodanienne ces prochaines années, tout comme ses acolytes Corentin Tolisso et Samuel Umtiti, qui gardent un lien fort avec l’Olympique Lyonnais.

De plus, l’ OL mène depuis cette saison une politique de rapatriement, redonnant une chance à ses joueurs formés au club qui connaîtraient une passe délicate à l’étranger. Cette tendance s’est confirmée hier avec la signature de Tanguy Ndombele, passé par Lyon de 2017 à 2019. Si entre Lacazette et les Gones, l’amour semble réciproque, il faudra tout de même régler certains détails financiers notamment sur le salaire du joueur, pour que son retour soit possible.