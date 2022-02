ASSE Mercato : Joris Gnagnon a surpris le vestiaire de Sainté

Publié par ALEXIS le 03 février 2022 à 04:06

En surpoids lors de son arrivée à l’ ASSE, Joris Gnagnon est au centre d’une anecdote dans le vestiaire, alors qu'il est maintenant affûté pour rejouer.

ASSE Mercato : Dupraz, « Gagnon est hors de forme, donc pas compétitif »

Arrivé à l’ ASSE en novembre 2021, c’est finalement vers fin janvier que le transfert de Joris Gnagnon a été officialisé. Il a dû travailler dur sur plusieurs semaines pour perdre du poids, car il a débarqué dans le Forez en surpoids, après plusieurs mois sans jouer avec le FC Séville. Répondant aux questions des journalistes sur la signature du défenseur central à l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz avait laissé entendre qu’il était présent au club avant son arrivée à la mi-décembre. Mais que le joueur de 25 ans n’était pas encore prêt pour intégrer son équipe.

« Gagnon est hors de forme, donc pas compétitif. Il va lui falloir du temps […] À l’heure actuelle, il n’est pas prêt. Tout le monde travaille beaucoup, lui le premier, le staff le mobilise, j’espère qu’il sera prêt le plus vite possible », avait laissé entendre le nouvel entraîneur de l’ASSE, fin décembre.

Eliaquim Mangala recruté d'urgence

Finalement, la direction stéphanoise a officialisé la signature de Joris Gnagnon, le 21 janvier 2022. Cela, un jour après Eliaquim Mangala, lui aussi arrivé libre et pour un contrat de six mois. Il faut dire que les Verts ont été contraints de recruter en urgence l’ancien arrière central de Manchester City. Cela, pour compenser les absences de Harold Moukoudi et Saïdou Sow, partis à la Coupe d’Afrique des Nations (le dernier est revenu). Mais surtout parce qu'il y avait une incertitude sur la période de la disponibilité de Joris Gnagnon.

Joris Gnagnon confondu à un agent de sécurité !

D’ailleurs, une anecdote sur ce dernier circule à l’ ASSE. Selon les confidences d’un joueur stéphanois au quotidien Le Parisien, il a été surpris lorsqu’il a vu le Franco-Ivoirien chez les Verts la première fois. « Quand je l’ai vu dans le vestiaire, j’ai cru que c’était un mec de la sécurité », a-t-il confié au journal. D’après le média, la recrue hivernale de Sainté avait près de 20 kilos de plus que son poids normal à son arrivée au club.

Aujourd’hui, le joueur formé au Stade Rennais est au niveau de la Ligue 1 et pourrait être dans le groupe de Pascal Dupraz contre le Montpellier HSC, samedi (17h), lors de la 23e journée de Ligue 1, au Stade Geoffroy-Guichard.