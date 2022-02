Arsenal Mercato : Les Gunners vont faire sauter la banque cet été

Publié par Thomas G. le 03 février 2022 à 10:14

Arsenal va se montrer très actif durant le prochain mercato. Après avoir été très prudent cet hiver, les Gunners vont se renforcer à prix fort.

Arsenal Mercato : Les Gunners vont sortir le chéquier

Les Gunners d’Arsenal se sont montrés très calmes durant le mercato hivernal. Aucun joueur n’est arrivé. Dans le sens des départs beaucoup de joueurs sont partis : Maitland-Niles, Kolasinac, Chambers, Pablo Mari et le dernier en date, Pierre-Emerick Aubameyang. Ces ventes font partie de la stratégie d’Arsenal, qui veut dégraisser l’effectif et remodeler l’effectif à l’image du nouveau manager Mikel Arteta.

Le club prépare déjà le futur, car deux arrivées sont déjà bouclées en provenance de MLS, le défenseur Auston Trusty et le gardien Matt Turner pour remplacer Bernd Leno sur le départ. Après avoir subi de nombreux échecs sur des dossiers chauds comme Dusan Vlahovic ou Alexander Isak, les Gunners vont mettre la main à la poche, les achats seront effectués à prix forts.

Selon le média Anglais, The Express, le propriétaire du club Stan Kroenke, a débloqué 180 millions de livres pour le prochain mercato de Mikel Arteta. Une somme colossale qui va aider les Gunners à faire signer trois joueurs.

Mikel Arteta prépare l’avenir

Arsenal se prépare à un nouvel exode cet été, Alexandre Lacazette, Eddie Nketiah et Mohamed Elneny sont en fin de contrat et vont vraisemblablement quitter Londres. Le club s’active en ce sens pour trouver un ou plusieurs attaquants et un milieu de terrain. Les Gunners sont toujours intéressés par l’attaquant suédois Alexander Isak et par le buteur anglais d’Everton, Dominic Calvert-Lewin.

Mais ce sont deux dossiers compliqués car ils sont couteux. La clause libératoire d'Isak s'élève à 90 millions d'euros. Au milieu de terrain, les Londoniens ont ciblé le milieu portugais de Wolverhampton, Ruben Neves, un profil qui plaît depuis longtemps à Arteta. La réussite sur ces différents dossiers dépend grandement de la deuxième partie de saison des Gunners qui sont encore en lice pour se qualifier pour la première fois depuis six saisons en Ligue des champions. La qualification faciliterait les choses puisqu’elle augmenterait l’attractivité du club tout en renflouant les caisses.