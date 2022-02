FC Lorient Mercato : Le FCL confirme deux gros échecs cet hiver

Publié par ALEXIS le 03 février 2022 à 10:51

Dans ses confidences sur le mercato hivernal, le président du FC Lorient a confirmé deux gros échecs avec Laurent Koscielny et Steve Mandanda.

Le FC Lorient a tenté de recruter Mandanda et Koscielny

Le FC Lorient a fait venir deux joueurs lors du mercato hivernal. Bonke Innocent (26 ans) et Ibrahima Koné (22 ans). Le premier est un milieu défensif nigérian et le second, un avant-centre international malien (6 sélections, 8 buts inscrits). En marge de ces deux transferts réussis, le FCL a tenté de se renforcer en défense centrale et au poste de gardien de but. Ainsi, le président du club breton avoue avoir contacté Laurent Koscielny (36 ans) pour aider les Merlus (19e) menacés de relégation en Ligue 2. Ce dernier, passé chez les Lorientais lors de la saison 2009-2010, est sans club depuis la résiliation de son contrat à Bordeaux, fin janvier.

La direction du FC Lorient a aussi essayé de recruter Steve Mandanda (36 ans) relégué sur le banc de touche à l’OM au profit de Pau Lopez. Mais en vain ! « Évidemment que Mandanda et Koscielny, avec qui on a eu des discussions, auraient pu amener un gros plus avec leur expérience, mais cela n’a pas abouti », a regretté Loïc Féry dans Ouest-France, tout en relativisant : « On avance avec des Lemoine, Le Goff, Monconduit, Abergel, Dreyer, Morel, qui ont aussi une très grosse expérience. »

Loïc Féry apprécie les deux recrues hivernales

Malgré l’échec des dossiers des deux internationaux français, le dirigeant des Merlus se satisfait du mercato du FC Lorient, de façon générale. « L’équipe est plus complète. Les recrues Bonke Innocent et Ibrahima Koné correspondaient aux deux postes ciblés en amont par le club, à savoir un milieu de terrain et un attaquant. Ce sont des joueurs qui étaient sollicités par d’autres clubs et ils donneront une palette plus large à notre équipe », a-t-il rassuré.