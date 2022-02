PSG : Une arrivée colossale en défense actée au Paris SG !

Publié par Thomas G. le 03 février 2022 à 15:14

Le PSG enregistre aujourd'hui le retour de son capitaine, Marquinhos, qui sera disponible pour le déplacement à Lille ce dimanche.

PSG : Le soldat Marquinhos est de retour

L’élève modèle du club est revenu à Paris après avoir remporté ses deux matches avec le Brésil dont 1 ou il a fait deux passes décisives Marquinhos est de retour à Paris. Le capitaine du PSG est rentré, les choses sérieuses vont commencer. Une chose est sure, l’élimination en coupe de France de ses coéquipiers est mal passée pour le capitaine, lui qui a déjà 6 coupes de France à son palmarès. Le défesnseur brésilien va pouvoir tenir sa place pour le choc face aux champions de France Lillois dimanche.

Les Parisiens emmenés par Marquinhos auront à cœur de laver l’affront fait par Lille qui leur a subtilisé le titre de champion de France l’an dernier. Le retour de Marquinhos est très important, car il n’y avait plus que deux options en défense centrale pour Mauricio Pochettino à savoir Presnel Kimpempbe et Thilo Kehrer après la blessure de Sergio Ramos et l’absence prolongée d’Abdou Diallo qualifié en finale de la coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Capitaine Marquinhos à la rescousse

Marquinhos va devoir ramener de l’ordre au sein d club de la capitale. Lundi, pendant la séance de tirs aux buts qui a mené à l’élimination des Parisiens, plusieurs cadres ont refusé de tirer un penalty décisif et c’est le jeune Xavi Simons 18 ans qui a pris ses responsabilités avec la suite que l’on connait. Le capitaine va devoir fédérer et rassembler un groupe en plein doute à deux semaines du choc des titans entre le PSG et le Real Madrid. Avec son capitaine en sauveur, les Parisiens ont les moyens d’inverser la tendance, d’autant plus qu’Achraf Hakimi et Neymar Jr vont aussi retrouver le groupe dans les prochains jours. Des retours qui offrent plus d’options au coach du Paris Saint-Germain qui espère encore pouvoir aligner une défense avec Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos face au Real Madrid le 15 février prochain.