PSG Mercato : Une grosse arrivée à venir dans la capitale !

Publié par Thomas G. le 02 février 2022 à 13:30

Le PSG va acter le retour d'un joueur dans les prochains jours. Achraf Hakimi, éliminé de la CAN avec le Maroc va retrouver ses coéquipiers du Paris SG.

PSG Mercato : Hakimi retrouve ses coéquipiers

Le Maroc a été éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). C’est une mauvaise nouvelle pour les Marocains, mais un peu moins pour les Parisiens. En effet, Achraf Hakimi, le latéral du PSG, va rentrer plus tôt que prévu à Paris. Son retour va faire du bien, car son club est dans la crise après l’élimination du Paris SG en Coupe de France.

Hakimi revient donc à Paris à un moment optimal, pour démarrer la préparation du match face au Real Madrid. Le latéral marocain est un titulaire indiscutable pour Mauricio Pochettino, il fait une très bonne saison avec le Paris SG. Hakimi et Donnarumma sont les seules recrues à l’heure actuelle qui sont performantes avec le club de la capitale. Son retour sera donc prépondérant pour son club en grande difficulté.

Que se passe-t-il au PSG actuellement ?

Les hommes de Mauricio Pochettino ne gagneront pas la Coupe de France cette année, l’OGC Nice a sorti les Parisiens après une séance de tirs aux buts épique. Un échec cuisant pour le club de la capitale, puisque les Parisiens restaient sur une série record de 7 finales disputées sur les 7 dernières saisons. Les critiques fusent, et le niveau de jeu affiché par les joueurs du Paris-SG est toujours décrié. À deux semaines du grand rendez-vous face au Real, le PSG est en plein doute.

Néanmoins, tout n’est pas perdu. Le club de la capitale va enregistrer le retour d’Hakimi, Navas, Di Maria et Marquinhos. De plus, il ne faut pas oublier la fin de la convalescence de Neymar, un retour très attendu du côté de la porte de Saint-Cloud. Ces retours peuvent permettre de changer le jeu et la mentalité affichée ces dernières semaines par les Parisiens. Espérons que cela suffise pour les Parisiens à maintenant 13 jours du choc en huitième de finale de Ligue des Champions.