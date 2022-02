Barça Mercato : Un énorme joueur se rapproche de Barcelone !

Publié par Thomas le 03 février 2022 à 11:44

Le mercato hivernal est à peine fini que le Barça enflamme déjà les rumeurs de transferts. Après Aubameyang, l'arrivée d'un attaquant se précise.

Barça Mercato : Morata donne son feu vert à Barcelone

C’est l’un des dossiers chauds de cet hiver au FC Barcelone. Sur le départ à la Juventus, Alvaro Morata était tout proche de rallier la cité catalane où Xavi lui faisait les yeux doux. À la recherche de renforts au poste de numéro 9 cette saison, les dirigeants blaugranas souhaitaient profiter de la situation délicate de l’Espagnol chez les Bianconeri pour le récupérer en prêt. Seulement, le board turinois a finalement bloqué cette arrivée, et ce, malgré la signature du très convoité Dusan Vlahovic.

À en croire les dernières informations de Sport, Alvaro Morata aurait été très impacté par ce transfert avorté cet hiver, lui qui rêvait de rejoindre le Barça pour la deuxième partie de saison. Le joueur serait en conflit avec l’Atlético Madrid, où il est sous contrat jusqu’en 2023. L’attaquant espagnol ne baisserait cependant pas les bras et croit dur comme fer qu’il rejoindra l’actuel 5e de Liga à l’issue de la saison. Selon le média espagnol, l’ancien joueur du Real Madrid aurait de nouveau proposé ses services cette semaine à Xavi Hernandez, qui n’aurait pas laissé insensible le coach barcelonais.

Une opération qui semble de plus en plus prendre forme. Si l’envie d’aboutir à un transfert semble réciproque entre le Barça et le joueur, les Blaugranas n’en oublient pas pour autant leur objectif premier de l’été, Erling Haaland.

Haaland et un latéral pour cet été

Selon Sport, Mateu Alemany, directeur sportif du Barça, aurait établi comme priorités du prochain mercato la signature d’un grand attaquant capable d’empiler les buts et un latéral gauche de haut niveau. Pour ce qui est du buteur, Erling Haaland fait figure de favori indétronable dans l’esprit des Blaugranas.

Si la concurrence s’annonce rude, Joan Laporta sait qu’il pourra compter sur l’agent du joueur, Mino Raiola, pour tirer son épingle du jeu. Le montant de l’opération Haaland aurait été estimée à 300 millionsd’euros. En ce qui concerne le flanc gauche de la défense, le Barça aurait jeté son dévolu sur José Gaya, défenseur espagnol du CF Valencia. Le club suivrait avec attention la situation du joueur de 26 ans, qui termine son contrat chez les Ché en 2023.