RC Strasbourg : Julien Stéphan critique le mercato hivernal

Publié par ALEXIS le 03 février 2022 à 16:26

Julien Stéphan, coach du RC Strasbourg, s'oppose au mercato hivernal. Il l’a fait savoir en déplorant les nombreux renforts, comme à l’ ASSE.

RC Strasbourg : Stéphan opposé au mercato hivernal

Pendant le mois de janvier, période de mercato hivernal, le RC Strasbourg a recruté un seul joueur. « On a juste recruté Ismaël Doukouré. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualités et qu'on va développer en le faisant travailler », a rappelé Julien Stéphan, avant de tirer sur les clubs qui se sont renforcés en recrutant plusieurs joueurs. L’entraîneur du RCSA ne cite certes pas directement l’ASSE, dont la direction a recruté sept nouveaux joueurs cet hiver, mais il condamne l'idée de se renforcer de façon disproportionnée en janvier.

« Je ne suis pas un fervent défenseur de ce mercato de janvier qui redistribue les règles du jeu de manière très aléatoire pour la deuxième partie de saison », a martelé Julien Stéphan dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

L' ASSE recrute 7 joueurs, Stéphan préfère garder le même groupe

Engager de nombreux joueurs, soit plus de la moitié d'une équipe, pendant la fenêtre hivernale, fausse un peu le jeu dans la deuxième moitié de la saison, selon le coach du RC Strasbourg. « Un ou deux ajustements à la marge, pourquoi pas ? Mais cinq, six ou sept, ça change beaucoup de choses. Je préfère travailler avec le même groupe du début à la fin parce qu'on juge la progression et l'évolution d'une équipe sur une saison entière, pas sur une demi-saison », a-t-il expliqué.

Notons que l’AS Saint-Étienne est la lanterne rouge de la Ligue 1 avec 15 points en 22 journées. Et pour se maintenir dans l'élite, les Verts ont recruté des joueurs, dont la majorité a l’expérience du haut niveau : Joris Gnagnon (défenseur central), Bakary Sako (ailier gauche), Paul Bernardoni (gardien de but), Sada Thioub (ailier droit), Eliaquim Mangala (défenseur central), Enzo Crivelli (avant-centre) et Falaye Sacko (arrière droit).

Il faut rappeler que Julien Stéphan et le RC Strasbourg affronteront l’ASSE le 20 février prochain, au Stade Geoffroy-Guichard lors de la 25e journée du championnat. Contrairement aux Stéphanois menacés de descente aux enfers, le Racing Club de Strasbourg se porte bien. Il est 4e de Ligue 1, derrière le PSG, l’OGC Nice et l’OM.