Barça Mercato : Un gros chantier à venir pour Laporta

Publié par Thomas G. le 03 février 2022 à 16:14

Le Barça va démarrer une nouvelle stratégie dans les prochains jours. Les Catalans veulent prolonger leurs jeunes talents pour éviter des surprises.

Barça Mercato : L’heure des renouvellements de contrats

Le mercato hivernal vient de se terminer. Le Barça a été très actif durant ce mercato, les Catalans ont enregistré la venue de quatre joueurs : Ferran Torres, Adama Traoré, Dani Alves et Pierre-Emerick Aubameyang. Le président Laporta a fait des pieds et des mains pour faire venir ces quatre joueurs. Le Barça va maintenant se pencher sur les joueurs du club en fin de contrat prochainement. Le premier d’entre eux est Ousmane Dembélé. L’ailier français refuse de prolonger, il est en conflit ouvert avec son club.

Joan Laporta essaiera jusqu’au bout de le prolonger, lui qui considère que Dembélé est un meilleur joueur que Kylian Mbappé. Un second joueur est dans le même cas que Dembélé, il s’agit de Sergi Roberto. Le joueur touche actuellement un salaire annuel de 12 millions d’euros et n’a toujours pas trouvé d’accord avec son club formateur qui souhaite baisser son salaire. Les deux joueurs sont libres de discuter et de s’engager avec les clubs qui le souhaitent.

Pérenniser l’avenir du FC Barcelone

Le Barça veut aussi assurer l’avenir du club. Dans ce sens, les manœuvres pour prolonger Gavi et Araujo ont débuté. Renouveler ces joueurs est une priorité pour les Blaugranas. Concernant Araujo, son contrat expire en juin 2023, le FC Barcelone espérait avoir peu de travail pour le prolonger, mais des clubs de Premier League sont venus s’immiscer dans le dossier et finalement le dossier est plus compliqué que prévu.

Gavi est également un joueur très convoité. Son contrat se termine en juin 2023, il a reçu une multitude d’offres dont celle du Bayern Munich. Le Barça veut prolonger Gavi le plus vite possible pour éviter tous types de déconvenues dans ce dossier. Gavi est la révélation en Espagne cette saison. Il a gagné sa place de titulaire avec Koeman et a gardé sa place quand Xavi est arrivé.