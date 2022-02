OM : Sampaoli annonce une mauvaise nouvelle avant Angers

Publié par Timothée Jean le 03 février 2022 à 20:44

Présent en conférence de presse à la veille du match OM-Angers, comptant pour la 23e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a donné des nouvelles de son groupe.

OM Mercato : Sampaoli privé d’un attaquant face à Angers

Battu (2-1) par l’Olympique Lyonnais cette semaine, l’ OM devra vite se remettre la tête à l’endroit. Cela passe par une victoire ce week-end à domicile. L’Olympique de Marseille accueille en effet Angers ce vendredi, à partir de 21h. Actuel 3e de Ligue 1, le club phocéen devra impérativement s’imposer face aux Angevins afin de conserver sa place sur le podium.

Pour cette réception, l’entraîneur de l’OM sera cependant privé de plusieurs joueurs. Les internationaux sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng, qualifiés pour la finale de la CAN, ne seront pas de la partie. Convoqué en équipe national du Brésil, Gerson est également absent. Et le quatrième absent de l’ Olympique de Marseille est bien Konrad de la Fuente.

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance du FC Barcelone, l’attaquant américain souffre d’une déchirure musculaire qui l’éloigne des pelouses depuis quelques semaines. Il ne s’est toujours pas remis de sa blessure et sera forfait pour la réception d’Angers. « Konrad de la Fuente a une rupture de fibre au muscle postérieur. Il a dû faire l’impasse sur l’entraînement et le match », a annoncé Jorge Sampaoli en conférence, assurant que le jeune joueur devrait être de retour à l’entraînement samedi, « si ce n’est pas aujourd’hui ou demain ».

OM : Bakambu et Kolasinac postulent pour être titulaire

L’entraîneur de l’ OM pourra en revanche compter sur ses deux recrues hivernales. Non autorisés à disputer le match contre l’ OL, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac postulent à une place de titulaire face à Angers. Le défenseur bosnien pourrait être aligné en défense afin de faire souffler Luan Peres, très utilisé depuis l’entame de la saison.

Quant à Cédric Bakambu, il reste un sérieux atout offensif pour Marseille. Reste à savoir s’il sera à nouveau titulaire à la place d'Arkadiusz Milik, en grande manque de confiance depuis un moment. Jorge Sampaoli a indiqué qu’il aurait des modifications dans son onze de départ. « C’est le rendement collectif qui prime (…) Il faudra des changements face à l’enchainement des matchs et à l’accumulation de la fatigue », a ajouté le coach argentin.