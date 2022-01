ASSE Mercato : Une star de la CAN recalée par Pascal Dupraz ?

Publié par Ange A. le 15 janvier 2022 à 08:01

Actuellement libre de tout contrat, Youcef Belaïli est annoncé à l’ ASSE. Seulement, Pascal Dupraz ne serait pas emballé par l’Algérien.

Pascal Dupraz ferme la porte à Belaïli à l’ ASSE

En pleine opération maintien avec l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz a reçu quelques renforts cet hiver. Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont rejoint les Verts jusqu’à la fin de la saison. Malgré ces arrivées, le coach stéphanois souhaite renforcer son effectif avec un nouvel attaquant. Au vu de ses finances limitées, le club du Forez a coché le nom de Youcef Belaïli. L’ailier de 29 ans est libre de tout contrat suite à son départ du Qatar SC en décembre. Mais contrairement à sa direction, l’ailier algérien n’intéresse pas l’entraîneur stéphanois. But Football assure en effet que le coach de Sainté recherche un autre profil plus axial pour son attaque. Raison pour laquelle le remplaçant de Claude Puel a écarté cette piste offensive.

Une cible en moins pour Saint-Étienne

Avant les révélations de But, le père et agent de Youcef Belaïli avait déjà fermé la porte à un départ à Saint-Étienne. Le représentant du champion d’Afrique 2019 notait que l’ ASSE était loin de répondre aux attentes du joueur. « On a repoussé l’offre d’emblée, car Saint Etienne souhaite l’engager pour un contrat de 6 mois seulement avec un objectif, celui de sauver le club de la relégation en L2. Une fois cet objectif atteint, on prolongera son contrat ; soit des conditions qui ne nous arrangent pas », confiait-il dans les colonnes de Compétition. Libre, l’international algérien s’ajoute à la longue liste des cibles que Sainté ne signera pas cet hiver. Les Folarin Balogun, Jean-Philippe Mateta ou encore Zinedine Ferhat sont autant d’éléments offensifs annoncés sur les tablettes des Verts. Mais sauf surprise, le club ligérien ne devrait recruter aucun de ces noms.