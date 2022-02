OL : Peter Bosz annonce du lourd contre l’AS Monaco

Publié par ALEXIS le 03 février 2022 à 22:14

Après sa victoire renversante sur l’OM, l’ OL affronte l’AS Monaco, samedi. Peter Bosz a annoncé la présence des deux recrues : Ndombélé et Faivre.

OL : Bosz annonce Ndombélé et Faivre contre l'AS Monaco

Absent lors du match contre l’OM, mercredi soir, Tanguy Ndombélé et Romain Faivre, les deux recrues de l’ OL sont opérationnelles pour affronter l’AS Monaco, samedi (21h) au Stade Louis-II. L’annonce a été faite par Peter Bosz en conférence de presse d’avant-match. « Ndombele et Faivre se sont entrainés deux fois avec nous, lundi et aujourd’hui. Ils sont prêts à jouer face à Monaco... » a déclaré Peter Bosz, jeudi, à deux jours de la confrontation avec les Monégasques dans la Principauté.

L’Olympique Lyonnais est passé devant l’ASM au classement, après sa victoire sur les Phocéens lors du match de retard de la 14e journée de Ligue 1. Les Gones sont 7es avec un point d’avance sur leur adversaire de la 23e journée. Ils ont donc à coeur de gagner pour poursuivre leur remontée vers les places qualificatives pour la coupe d’Europe en fin de saison. L’équipe de Peter Bosz est sur une série de trois victoires consécutives en championnat. Contrairement à l’AS Monaco (8e) qui reste sur une défaite (3-2) face au Montpellier HSC à la Mosson.

AS Monaco : Philippe Clement garde la tête froide

Toutefois, le nouvel entraîneur du club du Rocher garde la tête froide. « C’est un match naturellement important, mais ce n’est pas le match décisif. Il y aura encore quinze matchs après ça. Naturellement, nous voulons gagner tous les matchs et on veut prendre trois points. Quand on gagne, ce n’est pas décisif. Donc quand on perd, ça ne l’est pas non plus », a déclaré Philippe Clement en conférence de presse.

Par ailleurs, les défenseurs centraux blessés : Jason Denayer et Damian Da Silva sont toujours indisponibles pour cette confrontation. En revanche, les Gones peuvent compter sur Lucas Paqueta, de retour de sélection du Brésil. « Paqueta est là, il s’est entrainé ce matin », a confirmé le coach de l' OL.