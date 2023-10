Dylan, 20 ans, originaire de Nîmes. Né en face des Costières, j'ai été rapidement bercé dans le monde du sport et notamment le football. Formé à l’...

S'il n'a pas réussi à qualifier l'AS Monaco pour une coupe d'Europe, Philippe Clement va retrouver la Ligue Europa presque un an après l'avoir quittée.

Mercato AS Monaco : Philippe Clement, nouvel entraîneur des Glasgow Rangers

C'était prévisible depuis quelques jours. Comme pressenti par The Daily Mail, Philippe Clement a retrouvé un banc après l'AS Monaco. L'entraîneur belge a signé 3 ans et demi avec les Glasgow Rangers, finalistes malheureux de la Ligue Europa 2021-2022. Il remplace ainsi Michael Beale, auteur d'un début de saison difficile en championnat (3 défaites en 7 journées) mais aussi en coupe d'Europe. La nouvelle a été rendue officielle via un communiqué des Rangers.

Engagé en phase de poules de la C3, le club n'est que troisième de son groupe après 2 journées (3 pts). Alors certes, il est à égalité de points avec ses concurrents (Betis, Sparta Prague, Aris Limassol). Mais la défaite surprenante contre les Chypriotes (2-1, 5 octobre) a relancé les doutes vécus en Scottish Premiership, la première division écossaise. Pour rappel, les Rangers accusent 7 unités de retard sur le Celtic Glasgow, leader après 8 journées. Philippe Clement vient donc pour remettre de l'ordre, et pourquoi pas réaliser une épopée similaire à celle de 2022 en coupe d'Europe.

Philippe Clement pourrait déjà remporter un trophée

Désormais coach de l'équipe de Glasgow, Philippe Clement a pour objectif principal de mettre fin à la domination du Celtic en championnat. Mais ce n'est pas tout. Le chemin est tout tracé pour s'offrir un premier trophée cette saison.

Les Rangers joueront contre Hearts of Midlothian, lors de la demi-finale de Coupe de la Ligue écossaise le 5 novembre prochain. A priori, ils seront les grands favoris pour la qualification. En cas de victoire, ils n'auront pas à affronter le Celtic Glasgow en finale. Les protégés de Brendan Rodgers ont été éliminés dès le 2ème tour par Kilmarnock. Le dernier obstacle sera soit Aberdeen, engagé en Ligue Europa Conférence, soit Hibernian.