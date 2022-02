OL Mercato : Gros coup de froid pour Tolisso et Lacazette

Publié par Ange A. le 04 février 2022 à 06:14

Jérôme Rothen s’est exprimé sur les possibles retours évoqués de Tolisso et Lacazette à l’ OL lors du prochain mercato estival.

Mercato OL : Rothen refroidit Aulas pour Tolisso et Lacazette

Séduisant en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais n’occupe que la 7e place de Ligue 1. Le club rhodanien a signé deux renforts cet hiver pour amorcer une meilleure deuxième moitié de saison. Romain Faivre a été transféré de Brest et s’est engagé jusqu’en 2026. Tanguy Ndombélé a effectué son retour à Lyon dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Après avoir acté le retour de Ndombélé durant ce mercato, Jean-Michel Aulas espère frapper un coup double à zéro euro l’été prochain. Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont respectivement en fin de contrat au Bayern Munich et à Arsenal. Deux opportunités gratuites dont voudrait profiter le club rhodanien. Alors que la perspective de ces retours enchante les fans des Gones, Jérôme Rothen est sceptique quant à ces signatures. L’ancien milieu parisien est loin d’être emballé par le retour de ces anciens Lyonnais.

Rothen botte en touche pour Tolisso et Lacazette

Pour Jérôme Rothen, retourner à l’Olympique Lyonnais ne relancera pas les carrières de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Pour le consultant de RMC Sport, ces anciens de l’ OL peuvent encore évoluer dans des clubs plus huppés que Lyon. « Pour Lacazette et Tolisso, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Parce que c’est une façon de régresser dans leur carrière […] Au Bayern, Tolisso est dans un club qui gagne tout, il a même été champion d’Europe il n’y a pas si longtemps. Moi je pense que Tolisso a encore l’opportunité de rester dans un grand club, même s’il ne reste pas au Bayern Munich. Aujourd’hui, Lacazette n’est pas dans le meilleur Arsenal, ce n’est pas l’équipe que l’on a connue. Au bout de cinq ans, un retour à Lyon est une possibilité. Mais pour Tolisso, je n’y crois pas », a souligné l’ancien sociétaire du Paris Saint-Germain.