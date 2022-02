OL Mercato : Un cadre s'enflamme pour le retour de Ndombélé

Publié par Ange A. le 04 février 2022 à 08:44

L’Olympique Lyonnais a rapatrié Tanguy Ndombélé cet hiver sous la forme d’un prêt. Un retour à Lyon qui fait réagir son portier.

Anthony Lopes emballé par le retour de Ndombélé

Après la vente de Bruno Guimaraes à Newcastle United, l’Olympique Lyonnais a acté deux signatures cet hiver. L’OL a claqué 15 millions d’euros pour le transfert de Romain Faivre en provenance du Stade Brestois. Le club rhodanien est parvenu à un accord avec Tottenham pour récupérer Tanguy Ndombélé en prêt. Une option d’achat a été incluse pour le milieu de terrain de 25 ans. Gardien de but des Gones, Anthony Lopes a commenté ses retrouvailles avec l’international tricolore. « Ça fait plaisir, Tanguy c’est un mec qui a toujours la banane, c’est un bon vivant et on a besoin de ça. L’intégration est réussie », a lâché le portier portugais en conférence de presse avant d’évoquer la situation de Faivre.

Les recrues lyonnaises aptes pour le choc contre Monaco ?

Pour Anthony Lopes, l’ancien maître à jouer du Stade Brestois débarque en terrain inconnu. « Pour Romain, c’est autre chose, car il ne connaît pas les lieux et l’effectif, hormis ceux qu’il a croisés en espoirs. Pour Tanguy, c’est différent, il connaît les lieux, il a ses petites habitudes mais globalement l’intégration est réussie », note le portier de l’Olympique Lyonnais. Il espère sans doute que ces renforts contribueront à la remontée de Lyon au classement. Les Gones ne sont que 7es de Ligue 1 après 22 journées.

Les hommes de Peter Bosz joueront gros ce samedi contre l’AS Monaco, un concurrent à l’Europe. Pour cette affiche, le technicien néerlandais espère pouvoir compter sur ses dernières recrues. « On ne peut pas beaucoup dire, mais ils sont prêts à jouer pour Monaco. Si je veux, on peut les prendre dans le groupe », a indiqué l’entraîneur lyonnais en marge de ce choc.