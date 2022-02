PSG Mercato : Nouvelle désillusion de taille à l’Inter Milan !

Publié par Thomas G. le 05 février 2022 à 05:14

L 'Inter Milan a bouclé la prolongation du milieu de terrain de 29 ans, Marcelo Brozovic. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui le courtisait.

PSG Mercato : Brozovic ne signera pas !

Marcelo Brozovic faisait partie des pistes du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Son profil remplissait tous les critères recherchés par les dirigeants parisiens. Le milieu croate de 29 ans est en fin de contrat avec l’Inter Milan en juin prochain. Depuis quelques années, le PSG s’intéresse aux joueurs en fin de contrat, c’est ainsi, qu’Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donarumma, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi sont arrivés au club. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a toujours un œil sur la Serie A. Déjà cités parmi les intéressés de Franck Kessié, milieu du Milan AC, les Parisiens voulaient aussi faire signer Brozovic.

Oui, mais voilà, on apprend par le biais d’Agento Secreto sur Twitter, que tout est prêt pour la prolongation de Marcelo Brozovic avec l’Inter Milan jusqu’en 2026. Un coup dur pour le club de la capitale quand on connaît les qualités de l’international croate.

Un nouvel échec pour le Paris SG

Décidément, la quête d’un milieu de terrain est compliquée pour le Paris Saint-Germain. Après les échecs sur les dossiers Franck Kessié et Tanguy Ndombele, c’est Marcelo Brozovic qui s’ajoute à la liste. Ces échecs sont étroitement liés à la situation précaire du directeur sportif du PSG, Leonardo. En effet, l’ancien international brésilien se rapproche de la porte de sortie, il aurait commencé à confier la nouvelle à ses collaborateurs.

Le club de la capitale est toujours en course pour faire signer libre l’international français, Paul Pogba. Les Parisiens vont pouvoir désormais concentrer leurs efforts sur le dossier restant au milieu de terrain. Pogba est le grand rêve de Nasser al-Khelaïfi , on parle souvent de « rêve du Qatar » lorsqu’il s’agit de Zidane ou lorsqu’il s’agissait de Lionel Messi, mais en ce qui concerne Pogba, c’est un souhait du président du PSG. D’autant plus que la venue de Pogba pourrait faire pencher la balance dans les plans de Zidane et dans la tête de Kylian Mbappé. Nasser al-Khelaïfi est bien décidé à mettre les moyens pour convaincre Pogba de réaliser son rêve.