PSG-Real Madrid : Terrible nouvelle confirmée pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 03 février 2022 à 23:14

À moins de deux semaines du choc contre le Real Madrid, en Champions League, les choses se précisent clairement au sein de l’effectif du PSG.

Sergio Ramos ne jouera pas contre le Real Madrid

Alors que se profile le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid, une bien triste nouvelle est en train de se confirmer pour le Paris Saint-Germain et son entraîneur Mauricio Pochettino. En effet, RMC Sport rapporte ce jeudi que l’entourage de Sergio Ramos se montre pessimiste quant à son retour à 100% pour le choc contre les hommes de Carlo Ancelotti.

Une très mauvaise nouvelle pour l’international espagnol de 35 ans, qui « continue de donner son maximum pour pouvoir être de retour le plus tôt possible, et dans le meilleur état possible. » Dans son dernier point médical du 30 janvier dernier, le PSG avait notamment annoncé que l’ancien capitaine des Merengues devait « observer une période de repos pour une lésion musculaire bas grade du mollet droit » et que sa blessure « sera réévaluée en milieu de semaine. » Mais à Paris, certaines personnes ne croient pas vraiment en une présence du numéro 4 parisien face au leader de la Liga. Tout compte Neymar.

PSG-Real : Rouyer ne croit pas au retour de Neymar et Ramos

De passage sur le plateau de L’Équipe du Soir, Olivier Rouyer a ouvertement assuré qu’il ne croit pas au retour de Sergio Ramos et Neymar Jr pour la réception de la bande à Karim Benzema.

« Pochettino n’a qu’un joueur à amener en forme, c’est Mbappé. Parce que s’il n’a pas Mbappé tout au long de la saison, il n’existe rien au Paris Saint-Germain (…) Faut-il prendre la décision de ne pas faire jouer Ramos et Neymar ? Comme tout entraîneur, à partir du moment où vous avez deux joueurs qui ne sont pas capables de s’entraîner correctement et d’être tout simplement présents sur un terrain de foot.

Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, tu peux t’appeler Neymar ou Ramos, c’est pareil… il y a un moment, il faut un minimum du minimum et j’estime qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de minimum. Je ne vois pas comment on peut tout d’un coup décider qu’ils peuvent jouer, je ne comprends pas », a expliqué le consultant sportif.

Sauf revirement de situation de toute dernière minute, Sergio Ramos devrait donc manquer le premier rendez-vous de la saison entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le 15 février.