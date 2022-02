OM : Milik annonce la couleur après son récital contre le SCO

Publié par Ange A. le 05 février 2022 à 05:44

Arkadiusz Milik s’est exprimé après son triplé vendredi lors de la remontada de l’Olympique de Marseille au Vélodrome contre Angers.

Milik sort Marseille du piège angevin

L’Olympique de Marseille a renoué avec le succès ce vendredi. Battu par l’Olympique Lyonnais lundi (2-1), l’OM s’est imposé contre l’Angers SCO (5-2). Les hommes de Jorge Sampaoli ont réussi une remontada pour venir à bout du club de l’Anjou. Grâce à des buts d’Angelo Fulgini et Nabil Bentaleb, les visiteurs ont créé la surprise après 11 minutes de jeu. Arkadiusz Milk a sonné la révolte marseillaise en réduisant l’écart (18e). Gerson a permis aux siens de revenir à égalité avant la mi-temps (21e). Le buteur polonais a de nouveau inscrit deux buts (70e et 78e) avant que Cengiz Ünder n’aggrave la marque en fin de match (85e). Critiqué ces dernières semaines, le numéro 9 de l’OM a évoqué ses difficultés après la rencontre.

Nice déjà en ligne de mire pour le buteur de Sampaoli

Avant la rencontre contre Angers, Arkadiusz Milik n’avait plus été titulaire depuis le 16 janvier contre Lille (1-1). Il avoue notamment avoir passé une semaine compliquée. Laquelle a été marquée par la sortie de Jorge Sampaoli sur sa situation. « Aujourd’hui, celui qui est le meilleur joue », a lancé le technicien argentin jeudi. « La semaine ne fut pas simple pour moi, particulièrement sur le plan mental, mais je suis heureux d’avoir inscrit un triplé. On a gagné. C’est une bonne soirée », a-t-il d’abord indiqué au micro d’Amazon avant d’évoquer les critiques dont il a fait l’objet. « Les attentes sont toujours énormes ici, à Marseille. Quel que soit le club, les attentes sont toujours grandes quand vous jouez attaquant. Et elles le sont quand parfois vous ne marquez pas. Il faut toujours continuer à marquer », a reconnu le Polonais désormais tourné vers le prochain choc de l’OM.

L’Olympique de Marseille affronte l’OGC Nice mercredi en quarts de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous déjà dans la tête de buteur olympien qui entend se montrer davantage décisif. « La semaine prochaine, on a un autre match et tout le monde aura oublié celui-là. Dès demain, on va penser au prochain match. On a marqué des buts en équipe, je suis très content de la façon dont j’ai joué et de mes buts et je continue », a-t-il assuré.