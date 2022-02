OM : Jorge Sampaoli valide la réponse de Milik contre Angers

Publié par Ange A. le 05 février 2022 à 03:14

Jorge Sampaoli a reagi au succès renversant de l’Olympique de Marseille contre Angers (5-2). Arkadiusz Milik a porté les Olympiens.

Arkadiusz Milik voit triple contre Angers

L’Olympique de Marseille s’est remis de son faux pas contre l’Olympique Lyonnais. Vendredi, l’OM a surclassé l’Angers SCO à l’Orange Vélodrome (5-2). Les visiteurs ont disposé d’une avance de deux buts avant le réveil d’Arkadiusz Milik. Titulaire contre le SCO, le buteur polonais s’est offert un triplé (18e, 70e, 78e). Gerson (21e) et Cengiz Ünder (85e) ont également contribué au festival offensif de Marseille. Grâce à ce succès, Marseille occupe provisoirement la 2e place du classement. De quoi ravir Jorge Sampaoli qui n’est pas resté indifférent suite à la prestation de Milik. Le Polonais compte désormais 13 réalisations en 21 matchs cette saison.

Sampaoli savoure le récital de Milik

Auteur d’un triplé au Vélodrome, le buteur polonais signe surtout un retour fracassant dans le onze de Sampaoli. Il n’a plus débuté de rencontre de l’Olympique de Marseille depuis le 16 janvier contre Lille (1-1). Sa prestation contre le SCO a épaté son entraîneur. Lequel avoue qu’il était obligé de changer de système en alignant Bakambu et Milik d’entrée. « J’ai changé le système pour jouer avec Milik et Bakambu, on a travaillé comme ça la semaine passée. Comme l’équipe était très fatiguée, j'étais obligé de changer le schéma et les joueurs […] Les buts d’Arek très importants, je suis très content pour ça, l’équipe s’est améliorée », a indiqué le technicien argentin au micro de Prime Video.

Après ce récital, Marseille va tenter de confirmer son état de forme mercredi prochain. Ce sera lors de la réception de l’OGC Nice, 3e provisoire de Ligue 1. La rencontre compte pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le Gym reste sur une qualification aux dépens du Paris Saint-Germain, tenant du titre.