OM Mercato : Barça, l’ énorme coup de gueule de Tagliafico

Publié par Ange A. le 05 février 2022 à 07:44

Courtisé par l’OM et le Barça cet hiver, Nicolas Tagliafico a été retenu par l’Ajax Amsterdam. Une décision que réprouve l’Argentin.

Nicolas Tagliafico en rogne contre l’Ajax

En quête d’un nouvel arrière gauche cet hiver après le départ de Jordan Amavi, l’Olympique de Marseille s’est intéressé à Nicolas Tagliafico. L’arrière gauche est en perte de temps de jeu à l’Ajax Amsterdam. Il n’a disputé que 5 matchs sur les 14 auxquels il a pris part cette saison comme titulaire. Face à la fermeté de l’Ajax, Marseille s’est rabattu sur Sead Kolasinac également dans le dur à Arsenal. Outre le club phocéen, le FC Barcelone et Naples étaient également dans les rangs pour signer Tagliafico. Lequel a donné sa préférence pour le Barça. Mais son club ne l’a pas libéré cet hiver. De quoi irriter l’international argentin aux 36 capes.

La déception de Tagliafico après son départ raté au Barça

Le latéral gauche ne comprend pas pourquoi l’Ajax Amsterdam s’est opposé à son départ au FC Barcelone. « Je sens que c’était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer, c’était une chance unique de pouvoir aller dans un club comme le Barça, c’était un rêve et, au final, le club ne m’a pas aidé. Il n’a même pas été clair en ne me disant pas dès le début qu’il ne m’aiderait pas. Je suis déçu parce que j’ai la sensation qu’avoir été trop professionnel m’a causé du tort », a déploré Nicolas Tagliafico dans un entretien au quotidien madrilène AS.

Relégué dans la hiérarchie à son poste, le défenseur de 29 ans reste convaincu que « c’était le moment idéal pour partir ». Il souhaite désormais tourner cette page en attendant le mercato estival. Il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de la saison. Reste à savoir quelle sera la position de l’Ajax en cas de nouvelles approches de prétendants.