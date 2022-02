LOSC : La consigne ferme de Gourvennec avant Lille OSC - PSG

Publié par ALEXIS le 05 février 2022 à 12:24

Jocelyn Gourvennec, coach du LOSC, a passé une consigne ferme à ses joueurs en vue du match contre le PSG, dimanche (20h45) au Stade Pierre Mauroy.

LOSC : Gourvennec à Yilmaz, « on va avoir besoin de maîtriser nos nerfs »

Le LOSC affronte le Paris Saint-Germain, dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Un match que Jocelyn Gourvennec et son équipe ont à coeur de gagner, après leur défaite à Brest (2-0), il y a deux semaines. Lors du match contre le Stade Brestois, Burak Yilmaz s’était emporté lors de sa sortie du terrain. L’attaquant turc était rentré directement aux vestiaires, furieux, lors de son remplacement par Hatem Ben Arfa (77e). Un coup de sang que le coach de Lille OSC ne veut plus revoir face au PSG. Il a donné des consignes dans ce sens en conférence de presse d’avant-match.

« Il y a eu cet énervement-là, mais pas d’autres dans le vestiaire. Une fois que le match était terminé, c’était terminé. On en a reparlé à tête reposée », a rassuré Jocelyn Gourvennec d’abord, avant de demander à ses joueurs, dont le bouillant Burak Yilmaz, de ne pas céder à la colère. « Cela va être un élément important pour la deuxième partie de saison. […] On va avoir besoin de maîtriser nos nerfs. Je parle souvent de contrôler ses émotions et d’avoir du self-control dans les matchs. On en a souvent, mais là on a montré des failles. Il faudra s’en souvenir... » a exigé fermement l’entraîneur du LOSC.

Le coach de Lille OSC impressionné par Ben Arfa

Entrée en jeu contre le SB29, la recrue hivernale Hatem Ben Arfa (34 ans) avait séduit Gourvennec. Dès lors, il est fort probable qu'il soit titulaire contre le Paris SG, son ancien club. « Ben Arfa montre de très bonnes aptitudes sur le plan athlétique, il a de bonnes sensations. Il sera encore mieux dans les semaines à venir en jouant et en s'entraînant régulièrement. […] C'est une bonne surprise de le voir à ce niveau après cette coupure », s'est réjoui le coach des Dogues en conférence de presse d'avant-match.