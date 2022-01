LOSC Mercato : Ben Arfa, double confirmation officielle à Lille !

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2022 à 10:50

Selon plusieurs sources, Hatem Ben Arfa aurait trouvé un accord avec le LOSC. Le président et le coach lillois ont évoqué ce gros dossier.

Letang confirme le gros coup Ben Arfa pour le LOSC !

Sans club depuis la fin de son contrat avec les Girondins de Bordeaux à l’issue de la saison passée, Hatem Ben Arfa serait sur le point de s’engager en faveur de Lille OSC. À la recherche d’un milieu de terrain offensif afin de pallier le possible prêt de Yusuf Yazici au CSKA Moscou, le club nordiste aurait jeté son dévolu sur l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain.

Présent en conférence de presse samedi, à l'occasion de la présentation d'Edon Zhegrova, Olivier Letang n’a pas démenti cette information. Mieux, le président des Dogues a même reconnu publiquement que Ben Arfa est bel et bien une possibilité étudiée par ses services.

« Il y a toujours des discussions avec Moscou (le CSKA), mais on n’a toujours pas d’accord au moment où on se parle. Et effectivement, dans l’hypothèse d’un départ de Yusuf, on a choisi de le remplacer », a expliqué Letang avant de confirmer la piste de l’international français de 34 ans. Toutefois, le dirigeant lillois assure qu’une arrivée de Ben Arfa ne pourrait être possible que si un accord est trouvé avec le CSKA Moscou pour Yusuf Yazici.

« Ben Arfa est un joueur libre, il a des qualités. Il fait partie des potentiels joueurs intéressants pour nous. La première étape qui est un accord avec le club de Moscou pour le départ de Yusuf n’a pas été franchie donc je ne peux pas vous en dire plus. Tant que les choses ne sont pas finalisées, tout peut se passer », a indiqué l’ancien directeur sportif du PSG. À la suite du patron de Lille OSC, son entraîneur a également commenté cette grosse info mercato du Champion de France en titre.

LOSC Mercato : Gourvennec annonce la couleur pour Hatem Ben Arfa !

Interrogé sur une éventuelle arrivée à Lille d'Hatem Ben Arfa, Jocelyn Gourvennec a confirmé que l’ancien ailier de l’OL, OM, OGC Nice, Stade Rennais, PSG et des Girondins de Bordeaux pourrait bien venir renforcer son effectif en apportant toute son expérience.

« Notre problématique est de conserver un niveau très compétitif pour les échéances qui nous attendent en Championnat et en Ligue des Champions. Si Yusuf veut partir pour jouer plus, Hatem rentre forcément dans le cadre du renforcement de notre effectif. C’est un joueur expérimenté. Il est capable de faire des différences incroyables. Il peut nous amener de la justesse, de la précision et de l’efficacité », a déclaré le coach de Lille OSC.

Il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation de la signature du natif de Clamart à Lille.