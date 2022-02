PSG Mercato : Un coup exceptionnel se précise en défense au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 06 février 2022 à 13:34

Malgré le renfort de Sergio Ramos, le PSG veut encore recruter à ce poste. Leonardo se rapproche même d’un gros coup en Premier League.

Antonio Rüdiger a encore dit non à Chelsea

Libre le 30 juin prochain, Antonio Rüdiger est en négociations avec Chelsea depuis plusieurs mois afin de renouveler son engagement. Mais grâce à ses performances depuis l’avènement de Thomas Tuchel sur le banc des Blues, le défenseur central de 28 ans est sollicité par de nombreux cadors européens. Du coup, l’international allemand se montre particulièrement gourmand dans les discussions avec ses dirigeants.

Vendredi, le Daily Mail a ainsi révélé que le coéquipier de N’Golo Kanté a encore refusé une nouvelle offre du club londonien. Avec l’intérêt du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Rüdiger compte bien profiter de sa situation contractuelle afin de s’offrir un gros contrat avec le salaire de ses rêves.

Toujours selon la même publication anglaise, s’il est vrai que les deux parties continuent de négocier pour une prolongation, aucune issue favorable n’apparait pour le moment dans ce dossier. Et les prétendants veulent bien profiter de cette situation de flou total pour tenter de convaincre le natif de Berlin.

PSG Mercato : Leonardo est passé à l’action

À en croire les dernières informations recueillies par le Daily Mail, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont d’ores et déjà transmis des propositions concrètes aux représentants d’Antonio Rüdiger. Alors que l’ancien défenseur central de l’AS Roma est libre de négocier avec d’autres clubs depuis le 1er janvier dernier, les Parisiens et les Merengues lui auraient offert des précontrats en vue d’une arrivée gratuite l’été prochain.

Pour le moment, le principal concerné préfère se concentrer sur le reste de la saison et ne compte pas prendre de décision avant l’été. Reste maintenant à savoir quelle destination voudra prendre Antonio Rüdiger en cas de départ de Chelsea.