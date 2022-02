OM Mercato : Longoria déjà devant un échec colossal en attaque ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 février 2022 à 17:14

L’ OM pourrait perdre Milik l’été prochain. Pablo Longoria devrait donc recruter un nouvel attaquant. Mais le dossier s’annonce déjà compliqué.

Gerard Deulofeu lâche une première réponse à Longoria

Avant d’enregistrer le renfort de Cédric Bakambu, l’Olympique de Marseille a tenté chiper Gerard Deulofeu à Udinese. Mais l’ancien attaquant du FC Barcelone est finalement resté en Italie à l’issue du mercato hivernal. Et pour cause, l’international espagnol de 27 ans se dit très heureux en Serie A. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il n’envisage d’ailleurs pas de changer d’air maintenant.

« J'aime beaucoup l'Italie, j'ai vécu à Milan et maintenant je suis heureux à Udinese. Quand tu es heureux dans une ville, tu vois tout plus beau », a expliqué Gerard Deulofeu sur la chaîne officielle du club italien. Un transfert prématuré ne semble donc pas être la grande priorité de Deulofeu. Suffisant pour ruiner les chances de Pablo Longoria et de l’OM lors du prochain mercato estival ?

OM Mercato : Gerard Deulofeu disponible l’été prochain ?

En plus de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, arrivés librement cet hiver, le président de l’Olympique de Marseille voudrait encore attirer un autre attaquant de pointe. Surtout que l’international polonais Arkadiusz Milik pourrait quitter la Canebière l’été prochain. Et d’après les informations de Calcio mercato, l’OM aurait toujours des vues sur Gerard Deulofeu.

Le média transalpin explique que malgré l’échec de sa tentative de cet hiver, le board marseillais aurait prévu de revenir à la charge dans ce dossier au terme de la saison en cours. Toutefois, le directeur technique d’Udinese Pierpaolo Marino a ouvertement démenti des contacts avec le club phocéen pour le natif de Riudarenes. « Nous n’avons jamais eu de contacts avec des représentants de l’OM et nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu », a lancé le dirigeant italien. Pablo Longoria est donc prévenu sur ce dossier.