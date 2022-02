LOSC : Lille inquiète avant Chelsea, un grand buteur rassure !

Publié par ALEXIS le 07 février 2022 à 20:15

Humilié par le PSG, dimanche, le LOSC est dans le dur avant d’affronter Chelsea en Ligue des Champions. Mais Jonathan David calme le jeu.

LOSC : Deux défaites consécutives inquiétantes

Le LOSC s’est lourdement incliné devant le PSG (1-5) au Stade Pierre Mauroy, dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Le défenseur Sven Botman avait donné un brin d’espoir à Lille après avoir égalisé (1-1, 28e), mais l’équipe de Jocelyn Gourvennec a coulé ensuite, en concédant 4 buts de Presnel Kimpembe, Lionel Messi, Danilo Pereira et Kylian Mbappé.

Avant le naufrage des Dogues sur leur terrain, ils avaient été surpris par le Stade Brestois (2-0) au stade Francis Le Blé, lors de la 22e journée. Deux défaites qui laissent forcément des traces, car Lille a concédé 7 buts et marqué un seul but lors de ces derniers matches. Ce n’est pas bon signe pour les Lillois, avant d’affronter Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions, le 22 février prochain ou encore dans la course au podium de Ligue 1.

Jonathan David confiant pour la suite

Malgré tout, Jonathan David estime qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il recommande d’ailleurs à ses coéquipiers de ne pas céder à la panique. « Tout est possible. La Ligue des Champions (contre Chelsea, ndlr) n'est pas le prochain match, il est encore loin », a-t-il déclaré après la lourde défaite de dimanche. « On va se concentrer sur le prochain match à venir. Et quand ce sera le temps pour Chelsea, on va se concentrer sur Chelsea », a recommandé le buteur du LOSC.

Le prochain match de l’équipe de Jocelyn Gourvennec, c’est contre le Montpellier HSC (actuel 7e de Ligue 1 avec 34 points) et pour les places qualificatives à l’Europe. Quant aux Lillois, ils sont 11e avec 32 points et en grande difficulté cette saison, après le sacre de 2021.