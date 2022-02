LOSC Mercato : Énorme piqûre de rappel de Gourvennec à une recrue

Publié par Ange A. le 07 février 2022 à 03:15

Le LOSC a lourdement chuté à domicile dimanche contre le Paris Saint-Germain. Jocelyn Gourvennec a accablé une recrue après ce revers.

Le LOSC coule contre le PSG à Pierre-Mauroy

Le Lille OSC espérait corriger son faux pas sur la pelouse du Stade Brestois lors de la dernière journée (défaite 2-0). Mais au final, le LOSC a de nouveau sombré ce dimanche, cette fois à domicile contre le Paris Saint-Germain. Le PSG a étrillé Lille à Pierre-Mauroy (1-5) dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les hommes de Jocelyn Gourvennec pensaient avoir fait le plus dur après l’égalisation de Sven Botman (28e). Mais c’était sans compter sur Danilo (auteur d’un doublé), Presnel Kimpembe, Lionel Messi et Kylian Mbappé, tous buteurs face au club nordiste. Après la rencontre, Jocelyn Gourvennec a notamment pesté contre Ivo Grbic. Le portier prêté par l’Atlético Madrid est fautif sur trois des cinq buts inscrits par Paris.

Le savon de Gourvennec à Grbic après Paris

Pour l’entraîneur du Lille OSC, le gardien de but croate n’était à la hauteur de ce rendez-vous. Jocelyn Gourvennec reconnaît ne pas avoir été tendre envers son gardien à la mi-temps, lorsque le score était déjà de 4 buts à 1. « C’est le haut niveau, on doit avoir un degré d’exigence encore plus accru dans ces matchs-là. On a joué la Ligue des Champions, on a répondu présent, c’était ce soir un match de ce niveau-là. On fait trop d’erreurs qui nous plombent et c’est un vrai problème. On se pénalise tous seuls », a regretté le coach du LOSC.

Prêté avec option d’achat par l’Atlético Madrid, Ivo Grbic est loin de faire oublier Mike Maignan avec ses 26 concédés en 21 matchs. Dominé par le PSG, Lille cale à la 11e place de Ligue 1. Le club nordiste va tenter de renouer avec la victoire samedi prochain lors de la réception du Montpellier Héarault.